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上億房產田喬仔開名車要紓困 宜蘭：核給他良心不安

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
中央擴大急難紓困金，宜蘭縣長林姿妙指示協助民眾快速申請、審核及領取紓困金，社會處簡化申請表單並提供範例，對上億房地產也來申請等一線工作人員的疑義，請中央釐清，避免困擾。記者羅建旺／攝影
中央擴大急難紓困金，宜蘭縣長林姿妙指示協助民眾快速申請、審核及領取紓困金，社會處簡化申請表單並提供範例，對上億房地產也來申請等一線工作人員的疑義，請中央釐清，避免困擾。記者羅建旺／攝影

中央擴大急難紓困金申請，資格認定疑義多，宜蘭縣政府更發現，連一名擁有上億房地產者都開名車來申請，如果光就書面來看，因他存摺存款少，符合資格，但事實上，鄰里都知他是有錢的「田喬仔」，公所查核，也是如此，因此，承辦人員認為：「如果核給他，良心過不去」向縣政府反映，縣政府支持就實質認定。

縣政府指出，中央擴大急難紓困金申請本月6日上路，縣政府統計至昨天止總計受理721案，諮詢總數則接近3千件，社會處彙整各鄉鎮市公所受理申請，發現仍有不少疑義，如有民眾有投資、甚有上億房地產，但存摺無存款；或同一戶籍卻分戶申請，明顯有違「以實際共同生活人口為計算範圍」規定。

其中，最誇張是一名申請者擁有上億房地產，卻也到公所申請1萬元的紓困金，公所承辦人還發現，這名申請者開著名車來申請，依書面資料，因資格認定是查動產不是查不動產，這名申請者的存摺存款少，符合資格，但透過查核，卻發現申請者根本是財力雄厚。

對此，公所人員認為：「他敢申請，但我如果核給他，良心過意不去，也不敢給。」因此向縣政府反映，縣政府表示支持依實質認定，同時，對於第一線的疑義，縣長林姿妙指示社會處協助，並呼籲中央盡快釐清相關規定，避免造成基層困擾。

林姿妙指示協助民眾快速申請、審核及領取紓困金，社會處簡化申請表單並提供範例，整理成單一文件，除上網及提供12鄉鎮公所臨櫃使用，也同時放置社會處及縣府為民服務中心供索取，擴大急難紓困6月底前都可向居住地公所提出申請，符合資格民眾不用著急，索取申請書後在家先行填寫，申請文件準備越齊全，審核程序更快速。

房地產 林姿妙

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