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台東藝穗節 8團隊作品入選展演團隊

中央社 / 台東縣8日電

經過激烈評選，包括InTW舞影工作室「52Hertz」等8團隊入選今年台東藝穗節展演團隊，預計今年9月起陸續在都歷海灘天空之鏡等地演出，期待今年秋季驚艷登場。

台東縣政府文化處表示，2020台東藝穗節自2月中開放徵件，短短1個半月，湧進全國39件作品，經由初審及複審委員激烈討論與投票下，共選出8檔精彩的演出作品。

作品及團隊分別為InTW舞影工作室「52Hertz」、肉捌國際「許生的夜」、洄廊工作室「地‧景‧身_Cosmology」、闖劇場「下流老人」、舞蹈生態系創意團隊「膠有囍事」、莫比斯圓環創作公社「鐵道上的海馬迴」、不可無料劇場「老池攝交場─尬游派對」、大開劇團「夏夜夢」等實力堅強的演出團隊。

文化處表示，這些參加團隊不只比創意更在獨特性上互相較勁，有別於傳統演出。演出場地有以山海地景作為舞台的富源生態步道竹林，伴以星月相互交映的都歷海灘天空之鏡，亦或廢棄已久的縣立游泳池，利用環境娓娓道出台東的在地故事，帶給台東縣民全新的藝文體驗及享受。

文化處表示，「2020台東藝穗節」是台東縣長饒慶鈴向全國藝術界宣告，台東的山海地景是最適合藝術家汲取靈感之地，10年來，台東藝穗節為縣民們呈現當代主流的藝術表演，邀請大家走進藝文中心演藝廳觀賞演出，而今年全新規劃的台東藝穗節就像是個游擊部隊，將非主流卻最具泥土溫度，以實驗、跨界撞擊的演出形式展現在台東的山巔海角。

演出時間預計將在9至11月間，詳細演出時程及介紹歡迎民眾加入臉書「臺東藝穗節」粉絲頁。

台東

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