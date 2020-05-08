梅姬再來也不淹 宜蘭爭取40億元建蘇澳溪分洪道

民國99年梅姬颱風襲台，蘇澳市區嚴重淹水，水利署第一河川局完成「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」，經宜蘭縣政府審查通過，縣長林姿妙今天會勘並宣布，啟動爭取「蘇澳溪分洪道」工程經費，改善蘇澳淹水災情，總經費高達40億元。

縣政府表示，目前台灣需要環評的分洪道工程，一個是員山子分洪堰，經費63億元，另一個就是蘇澳溪分洪道，是台灣唯二需辦理環評的分洪工程，工程規模大。

縣政府指出，梅姬颱風因適逢大潮及東北季風共伴效應，在宜蘭縣蘇澳市區降下超過200年頻率的雨量，且24小時降雨量高達1077公釐，造成蘇澳鎮龍德里、蘇西里、蘇南里、蘇東里及南方澳地區嚴重淹水，淹水最深達3.3公尺。

水利署及營建署針對蘇澳地區內、外水重新辦理治理規劃作業，治理規畫設置一直徑10.2公尺、長度2333公尺的「蘇澳溪分洪道」，總工程經費初估40億元，設計分洪量達每秒690立方公尺，隧道出口位在內埤海岸南側，排入太平洋，將使蘇澳溪沿岸再發生一次梅姬颱風時也不溢淹。

縣政府指出，蘇澳溪分洪道因屬環保署公告的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定，縣政府積極辦理「蘇澳溪分洪道環境影響評估報告」審查作業，上個月（4月）下旬已獲環評審查通過。

縣長林姿妙今天到蘇澳溪分洪道進水口處視察，宣布啟動爭取「蘇澳溪分洪道」工程經費，期望藉由設置蘇澳溪分洪道，能保障蘇澳地區民眾的生命財產安全，免於淹水之苦。