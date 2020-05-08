影／禁止探視已44天 宜蘭長照機構解禁重新開放探視

宜蘭縣長照機構探視禁令實施至今已44天，因疫情逐步趨緩，縣長林姿妙今天(8日)宣布，即日起開放實名探視，針對民眾申請中央擴大急難紓困金，林姿妙責成社會處簡化表單並提供範例，以協助民眾快速審核、快速入帳，她並呼籲中央，盡速針對各鄉鎮市公所傳來的申請疑義做出明確規定，減少第一線同仁的困擾。

宜蘭縣衛生局指出，配合中央防疫政策，宜蘭縣41家老人福利機構、8家護理之家、2家住宿型長照機構、2家精神護理之家及4家產後護理之家，今年3月23日起禁止探視，至今已44天。

由於疫情逐步趨緩，林姿妙今天在防疫會議中宣布，即日起開放長照機構有條件探視，但每位住民每天限一組訪客探視一次，採事先預約及實名制登記，確實登記個人資料、健康聲明、旅遊史，同時探視全程訪客與住民都必須配戴口罩。

此外，中央擴大急難紓困金申請已於6日上路，宜蘭縣政府統計，至昨日止總計受理721案，諮詢總數則接近3千，社會處彙整各鄉鎮市公所受理申請，發現仍有不少疑義，如有民眾有投資、甚有上億房地產，但存摺無存款，或同一戶籍卻分戶申請，明顯有違「以實際共同生活人口為計算範圍」規定，這些來自第一線的疑義，林姿妙除指示社會處協助外，也呼籲中央盡快釐清相關規定，避免造成基層同仁困擾。

為協助民眾快速申請、審核及領取紓困金，林姿妙責成社會處簡化申請表單並提供範例，整理成單一文件，除上網及提供12鄉鎮公所臨櫃使用，也同時放置社會處及縣府為民服務中心供索取。

林姿妙呼籲，擴大急難紓困6月底前都可向居住地公所提出申請，符合資格民眾不用著急，索取申請書後在家先行填寫，申請文件準備越齊全，審核程序更快速。

社會處表示，縣府整合中央相關規定及表單，訂定擴大急難紓困申請說明書，提供給民眾使用，民眾可先向公所索取並準備申請資料，再到居住地公所申請，避免因為不知道要檢附什麼文件而來回奔波，也縮短第一線公所同仁解釋的時間。該申請說明書已同時上傳社會處網頁最新消息(網址:https://sntroot.e-land.gov.tw/Default.aspx)，並將放置縣府為民服務中心及社會處供民眾自行索取。