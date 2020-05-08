台東美麗灣渡假村旁沙灘 出現死亡綠蠵龜

台東美麗灣渡假村旁沙灘發現有死亡的綠蠵龜，外觀已腐爛經縣府同意後就地掩埋。這片沙地是綠蠵龜上岸產卵的沙灘，為何會有死亡的綠蠵龜，還要進一步調查。

海巡署東部分署今天表示，東部分署第10巡防區指揮部今天上午9時59分接獲台東縣政府保育員電話通報，於台東縣卑南鄉美麗灣渡假村岸際發現一隻死亡海龜，立即派遣第13岸巡隊人員前往處置。

海巡人員到場後初步丈量海龜尺寸，海龜體長約52公分、寬48公分；台東縣政府保育員協助判定海龜品種為綠蠵龜，因外觀有些許腐爛已無學術研究價值，經台東縣政府同意後就地掩埋。

位於台東市郊的杉原海邊美麗灣渡假村旁的沙灘，這幾年都發現有綠蠵龜上岸產卵，為何會有死亡的綠蠵龜，還要進一步調查。