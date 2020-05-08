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影／東部快鐵計畫 民進黨宜蘭黨團爭取中央負擔經費

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
交通部啟動東部快鐵計畫，民進黨宜蘭縣議會黨團、宜蘭市長江聰淵欣喜之際，今天也請中央負擔鐵路高架的經費，避免因為地方財政困難而使得整體計畫受到延宕。記者羅建旺／攝影
交通部啟動東部快鐵計畫，民進黨宜蘭縣議會黨團、宜蘭市長江聰淵欣喜之際，今天也請中央負擔鐵路高架的經費，避免因為地方財政困難而使得整體計畫受到延宕。記者羅建旺／攝影

交通部啟動東部快鐵計畫，民進黨宜蘭縣議會黨團、宜蘭市長江聰淵欣喜之際，今天也請中央負擔鐵路高架的經費，避免因為地方財政困難而使得整體計畫受到延宕。

交通部打造6小時環島鐵路網，部長林佳龍昨天表示，已核定3000萬元經費，啟動「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行性研究，對此，民進黨宜蘭縣議會總召陳俊宇與多位議員、宜蘭市長江聰淵今天表示喜出望外，期待中央協助宜蘭鐵路高架經費，讓計畫盡快實現經費。

黨團與江聰淵指出，啟動「東部快鐵（宜花東鐵路提速計畫）」的可行性研究，東部快鐵希望能將現行東部窄軌系統提速到時速160公里，串聯規劃延伸到宜蘭、屏東的高鐵，構成全國環島高快速鐵路網的計畫，為國土空間與生活型態帶來革命。

黨團表示，黨團曾在上個月（4月）8日拜會交通部，協調宜蘭地區鐵路高架化經費，當時即獲部長林佳龍允諾，將會在推動東部快鐵的計畫架構下，將宜蘭地區鐵路高架的經費一併納入考量，避免因為地方財政困難而使得整體計畫受到延宕。

陳俊宇表示，交通部積極推動鐵道建設，除高鐵延伸宜蘭進度超前，林佳龍部長宣布推動的東部快鐵，也會將將宜蘭境內的鐵路高架，納入東部快鐵的規畫內，希望爭取中央負擔50幾億的地方自籌款，減輕地方經費負擔，早日完成地方民眾多年的交通盼望。

江聰淵指出，高鐵延伸與東部快鐵、現有鐵路在宜蘭會合，繼續延伸往南的東部快鐵一定要高架才能達到速度，因此，原宜蘭高架部分路線若由中央納入快鐵計畫辦理，這段的高架經費即由中央負擔，地方就可免自籌款，纳入快鐵的高架路段愈長，地方自負經費愈少。

黨團指出，林佳龍部長已表示，環島高快速鐵路是蔡總統重要施政方向，其中宜蘭與屏東將會是重要樞紐，透過高鐵延伸銜接東部快鐵與南迴鐵道，完成環島高快速鐵道路網，宜蘭是首都生活圈的部分，高鐵延伸宜蘭的計畫已經加速進行，現在針對連接的快鐵計畫，將與地方積極溝通，若能將高架工程納入並在財務計畫可行下，並予以財務協助，這樣環島高快速鐵公路的願景，才能實現。

環島 高鐵 江聰淵

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