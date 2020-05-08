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藝人脫線籲紓困應急 錢留給真正需要的人

中央社 / 台東縣8日電

政府因應新冠肺炎疫情，推出急難紓困。國寶藝人脫線說，雖然自己也煩惱發不出薪水，但這些救命錢應該給真正需要的人。台東市黃姓低收入戶也放棄申請，留給需要的人。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），「1萬元紓困」申請今天進入第3天，台東各鄉鎮所承辦狀況秩序良好，申請的人員也少了很多。看到這幾天民眾為了申請補助，出現很多亂象，國寶藝人脫線昨天深夜在臉書貼文，呼籲大家將錢留給需要的人。

脫線用台語說，「看到新聞，為了錢大家都抓狂了、「起屁面 」（翻臉），雖然因為疫情大家生意變差了，我也煩惱發不出薪水，貨款，我也很想領紓困補助。但是政府是發給真正需要的人啦，救命錢、吃飯錢、註冊錢。」

「那個寄金簿 （存款簿）很多錢的人、沒失業的人、沒煩惱吃穿的人，有錢卡鬆勢 （寬鬆些）、沒錢吃卡歹 （吃不好），忍耐一下，錢沒人嫌多，但人心不該貪」。脫線的貼文不到20小時，獲得1.3萬個回響，超過2100次的分享、500多個留言。

網友留言說，「我也沒領但我很自在，留給真正需要的人」、「脫線爸，說的真好！認真自己賺就好！每人頭上一片天，靠自己比較實在」、「人性是善良、互愛的，政府的資源有限，把這些資源留給有須要的人，這樣才有意義！脫線爸，你好棒！」、「脫線爸。忍耐等疫情過後祝你。生意一帆風順。加油」。

另外，黃姓低收入戶今天到台東市公所要申請急難紓困，猶豫了一下掉頭離開。他說，還是留給那些人吧（現場排隊的民眾），自己雖是低收入戶，但也沒迫切需要這筆補助，況且低收入戶已有每個月1500元補助，還是把這筆救命錢留給有需要的人。

低收入戶 疫情 台東

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