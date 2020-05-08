溫馨5月 遠雄海洋公園媽媽、醫護入園免費
迎接母親節，花蓮遠雄海洋公園即起推出優惠方案，媽媽搭配一位同行子女，媽媽免費，子女須購票；另外，為感謝醫護人員抗疫的辛勞，醫護人員憑相關證件，也可享入園免費。
海洋公園表示，母親節優惠方案從即起至5月25日，享免費入園的媽媽須搭配一位同行子女購票，入園時還要出示兩人身分證件或戶口名簿，孕婦媽媽也可以免費，不過仍需要搭配一名購票者。
醫護人員免費入園專案，則是從5月11日起至6月30日，醫護人員憑醫院員工證、醫院志工證、執業執照、工作識別證等證件，可享入園免費，讓站在第一線辛苦抗疫的線醫護人員，利用休假時放鬆身心。
此外，福容飯店花蓮店、翰品花蓮店，都推出母親節外帶合頸服務。太魯閣晶英酒店也在母親節檔期推出「買8000送8000」住房專案，提供住宿﹑餐飲﹑沐蘭SPA抵用券，總計8000元的現金回饋，5月4日至5月15日到飯店沐蘭SPA體驗全身按摩療程，加碼贈送複方精油一瓶。
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