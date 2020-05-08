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送暖！醫療航空旅行業衝擊嚴重 宜蘭傳藝5月免費遊

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區今天宣布，疫情衝擊最嚴重的醫療、航空、旅行業從業人員，明天（9日）起到5月31日，可免費遊傳藝，另外，設籍宜蘭的縣民憑證也免費。圖／宜蘭傳藝園提供
宜蘭傳藝園區今天宣布，疫情衝擊最嚴重的醫療、航空、旅行業從業人員，明天（9日）起到5月31日，可免費遊傳藝，另外，設籍宜蘭的縣民憑證也免費。圖／宜蘭傳藝園提供

宜蘭傳藝園區今天宣布，疫情衝擊最嚴重的醫療、航空、旅行業從業人員，明天（9日）起到5月31日，可免費遊傳藝，另外，回饋在地，設籍宜蘭的縣民憑證也同步免費。

宜蘭傳藝園區指出，園區推出系列「藝起防疫 傳藝送暖」優惠，首波強打送上3大免費入園方案，深受疫情衝擊的航空業與旅行業從業人員、還有辛苦防疫的醫療院所從業人員，明天起，只要出示工作證或執業執照即可享免費入園遊傳藝，優惠日期到5月31日止。

同時，回饋在地，戶籍設在宜蘭也可同享免費入園；不具以上身分者，可以按讚宜蘭傳藝園區臉書後享兩人同行一人免費，這項優惠方案一樣到5月底，而下個（6月）底前購票入園就送商品抵用券，消費滿額即可現抵現用。

宜蘭傳藝園區並提醒，購票前可先按讚宜蘭傳藝園區臉書粉絲專頁，出示手機成為好友方可購票，活動僅限購票者，年卡不適用且優惠不得併行，凡入園後不得退票，主辦單位保留一切解釋及變更修改權利。

另外，防疫不防藝，宜蘭傳藝園區幫年卡會員加碼延長6個月的效期，已經申辦年卡者只要持原申辦年卡，到遊客資訊站即可辦理效期展延；即日起到今年8月31日前新辦卡者，都會直接給予一年半的有效期，例如2020年6月31日辦卡者，有效期將展延至2021年12月31日，如未在今年8月31日前申請展延者，視為放棄此次優惠資格。

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