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疫情重創找出路 花蓮名產店用在地柚子研發防疫洗手乳

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，在疫情期間加強清潔，也能提升農產附加價值。記者王燕華／攝影
花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，在疫情期間加強清潔，也能提升農產附加價值。記者王燕華／攝影

新冠肺炎疫情重創國內觀光，花蓮有名產店動腦找出路，委託生技業者，用在地文旦柚開放防疫洗手乳、洗碗精，最近量產上市。文旦柚重要產地瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，業者開發文旦柚相關產品，提升附加價值，也能協助文旦柚行銷。

花蓮是國內重要的文旦柚產地，每年大概生產4800萬台斤，又因被視為「中秋限定」農產品，節後易有滯銷問題。名產店「洄瀾薯道」業者劉瑞祺今年創立「文旦復興」品牌，用文旦柚作成各式各樣的糕點，協助行銷。

他說，新冠肺炎期間百業蕭條，店內生意清淡，想要做一些突破與改變，他與原料供應商、農會討論時，發現生產過程中，文旦柚皮可製精油，且文旦柚精油很適合做清潔用品。「防疫最需要洗手乳」劉瑞祺馬上委託德大生技公司，研發相關產品。

德大生技總經理劉中庸說，這些清潔產品由冷壓萃取精油，再添加多重天然植萃和抗菌劑，製程繁瑣，還要「和時間賽跑」，因為愈新鮮的文旦柚，味道愈清香好聞，若是太熟，不但味道較淡，出油量也比較少。雖然費時費工，但能夠利用在地農產品，能對防疫、地方產業作出一些貢獻。

昨天成果發表，縣長徐榛蔚當場認購250組，要送給縣內250個長照C站據點，給長輩們使用；劉中庸也跟進認購100組。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，花蓮地區每年大約生產4800萬台斤的文旦柚，其中大概有2成的格外品，若到市場上一定會影響市場行情，鄉農會跟花蓮縣政府打算收購這些格外品，作成多元化產品，製成精油多元化利用，可以創造更高的附加價值，也對穩定文旦柚價格很有幫助。

以去年108年文旦柚行情，收購價每台斤10元，整體而言，在去年文旦柚批發部分，都有達到每台斤15元至20元之間，對農友幫助非常大

花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，在疫情期間加強清潔，也能提升農產附加價值。記者王燕華／攝影
花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，在疫情期間加強清潔，也能提升農產附加價值。記者王燕華／攝影
花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，昨天發表會上，縣長徐榛蔚（右2）當場認購250組。記者王燕華／攝影
花蓮「文旦復興」業者委託生技公司，以在地文旦柚製成洗手乳和文旦柚，昨天發表會上，縣長徐榛蔚（右2）當場認購250組。記者王燕華／攝影

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