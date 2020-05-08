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基隆送700新手媽媽實用禮 矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供
基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供

基隆新手媽媽母親節有好禮，基隆市家庭教育中心從11日起，贈送新手父母最實用的禮物，包含矽膠圍兜、奶瓶與額貼雙用測溫卡及嬰兒照顧紀錄表等，家長只要帶出生滿1個月的嬰兒，到各區衛生所接種B型肝炎疫苗，就可獲得幸福小禮，限量700組。

家庭教育中心製作新手父母幸福禮物袋子外包裝就有驚喜，可愛的整體圖像設計是信義國小校長賴麗雯和輔導主任廖士雅一起參與，由校內藝術夫妻檔林純安及謝謨2位美術老師，透過2人本身育兒經驗，共同繪製溫馨有愛的新生兒家庭圖像，希望讓新手爸媽收到禮物時，都能感受到市府滿滿的關心與祝福，也協助家長在照顧孩子時可以事半功倍。

這次贈送的小禮非常實用，矽膠圍兜採符合人體工學設計，奶瓶與額貼雙用測溫卡方便偵測奶瓶的溫度，嬰兒照顧紀錄表則可記錄寶寶喝奶及便便時間。

教保資源中心也在母親節前夕，推出親子互動線上數位課程，包括親子動一動、藝術旅行趣、心意轉轉愛故事DIY、我會分一分親子桌遊，讓因為疫情無法帶小朋友出門的家長，在家也可以跟孩子放心共學、共玩。第一部親子互動影片，在9日上午9時在基隆市社區教保資源中心社團臉書播出，前30名按讚、留言的家長，可另獲得幼兒小禮物一份。後續影片也會在5月的每個周六早上同一時間播出，一樣贈送幼兒禮物，歡迎家長踴躍收看，和寶貝在家也能玩。

教育處長林祝里表示，教保中心每週都有規畫假日親子互動課程，防疫期間無法辦理，改用數位方式陪伴家長和家中寶貝互動。

市長林右昌說，基隆市有許多親子教養資源提供大家使用，歡迎臉書搜尋「基隆市家庭教育中心」或「基隆市社區教保資源中心」，期許每位市民都能擁有快樂幸福的家庭，讓基隆成為健康幸福之都。

基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供
基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供
基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供
基隆送700新手媽媽實用禮，矽膠圍兜、測溫奶瓶與紀錄表。圖／基隆市政府提供
新手父母幸福禮物袋子外包裝有驚喜。圖／基隆市政府提供
新手父母幸福禮物袋子外包裝有驚喜。圖／基隆市政府提供

基隆 親子教養 嬰兒

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