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台東廣原小熊Mulas 樹上築巢藏食物

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
目前接受野放訓練的台東廣原小熊Mulas（姆拉斯），在隱密的5公尺高樹枝上築窩，並藏食物。圖／台東林管處提供
目前接受野放訓練的台東廣原小熊Mulas（姆拉斯），在隱密的5公尺高樹枝上築窩，並藏食物。圖／台東林管處提供

目前接受野放訓練的台東廣原小熊Mulas（姆拉斯）順利完成獵捕小山羊訓練後，台東林管處照護員發現小熊在隱密的5公尺高樹枝上築窩，並藏食物，逐漸進入野外生活狀況，向野放目標跨出一步。

林務局台東林管處今天表示，自Mulas成功獵捕小羊後，隔天發現獵捕的小山羊只剩一半，再隔一天，就不見小山羊的殘骸了，怎麼找就是找不到，後來發現原來小熊在隱密的5公尺高樹枝上築窩，還會將食物藏在窩內。

照護員發現野訓場內一株約5公尺高的樹上，掛了山羊殘骸，還有疑似熊窩的碗狀結構，正下方還有大量的糞便，顯示小熊已經慢慢熟悉野外自然生存的技能，樹上築窩並把食物藏起來，既可以讓自身安全，也不怕食物被搶，這是台灣黑熊天性本能。

台東林管處長劉瓊蓮表示，動物如果在地面休息或睡覺風險很大，相對在樹上築窩比較安全，小熊Mulas在樹上築巢藏食物，是林務局首次記錄到台灣黑熊在樹上築巢的記錄，相當珍貴，這也表示Mulas距離野放的腳步也愈來愈近了。

台東 台灣黑熊 野放

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