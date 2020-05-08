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台東免費無線上網TT-Free 6月15日90處熱點上線服務

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統，第一期6月15日將有90處熱點恢復服務，且頻寬速率更快。記者尤聰光／攝影
台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統，第一期6月15日將有90處熱點恢復服務，且頻寬速率更快。記者尤聰光／攝影

台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統因租約到期及設備更新，暫停服務長達4個月，議員黃治維今天在議會單位質詢時，認為疫情期間應盡速恢復服務。縣府國際發展及計畫處表示，第一期6月15日將有90處熱點恢復服務，且頻寬速率更快。

黃治維表示，TT-Free使用了近7年的時間，對常使用免費上網的台東鄉親來說是很便利，尤其現在疫情期間，民眾使用需求更大，但現在沒辦法服務，造成諸多不便，縣府花這麼多經費建置，應盡速恢復服務功能。

縣府2014年推免費無線上網TT-Free服務，全縣設250個熱區，已累積超過20萬名會員，廣受民眾好評。不過，去年底網路服務突然暫停，引起網民一片哀嚎，加上近日民眾發現熱點基地設備拆除，質疑TT-Free將走入歷史。

縣府國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，目前第一期已順利招標出去，今年6月15日全縣將有90處熱點恢復服務，第二期也在9月30日建置完成；另除了系統和頻寬速率提升外，也會和中華電信業者討論光纜及光纖改善。

疫情 台東

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