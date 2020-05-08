台東免費無線上網TT-Free 6月15日90處熱點上線服務
台東縣府推的免費無線上網TT-Free服務系統因租約到期及設備更新，暫停服務長達4個月，議員黃治維今天在議會單位質詢時，認為疫情期間應盡速恢復服務。縣府國際發展及計畫處表示，第一期6月15日將有90處熱點恢復服務，且頻寬速率更快。
黃治維表示，TT-Free使用了近7年的時間，對常使用免費上網的台東鄉親來說是很便利，尤其現在疫情期間，民眾使用需求更大，但現在沒辦法服務，造成諸多不便，縣府花這麼多經費建置，應盡速恢復服務功能。
縣府2014年推免費無線上網TT-Free服務，全縣設250個熱區，已累積超過20萬名會員，廣受民眾好評。不過，去年底網路服務突然暫停，引起網民一片哀嚎，加上近日民眾發現熱點基地設備拆除，質疑TT-Free將走入歷史。
縣府國際發展及計畫處處長曹劍秋表示，目前第一期已順利招標出去，今年6月15日全縣將有90處熱點恢復服務，第二期也在9月30日建置完成；另除了系統和頻寬速率提升外，也會和中華電信業者討論光纜及光纖改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言