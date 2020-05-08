快訊

羅志祥傳今晚21:45分 自上海返台過母親節

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

台東南迴捌個零「公益餐車」 風味披薩傳香

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
「公益餐車」做出來的披薩，受族人喜愛。記者尤聰光／翻攝
「公益餐車」做出來的披薩，受族人喜愛。記者尤聰光／翻攝

台東南迴協會推出捌個零（paqeljing排灣族語意：扶持、幫助）「公益餐車」，積極研發新食材，除了從常見的披薩食材外，也使用在地新鮮當令時蔬及野味，受族人喜愛。協會總幹事張小雲表示，餐車營運收入，要做為協會課後輔導、長者照顧。

張小雲表示，捌個零「公益餐車」是一間國產汽車企業公司投入南迴偏鄉智慧交通大型公益專案，目的主要協助部落改善經濟、增加協會穩定收入，進而幫助更多部落的人；目前餐車主要跑達仁及大武兩鄉部落，未來推廣到更多地方。

捌個零「公益餐車」其實是一輛改裝的行動披薩燒窯車，車子開到哪裡就可以隨時開窯燒烤，而有別於一般常見的披薩，捌個零公益餐車選用的食材都是與在地小農栽種的當令時蔬，特別的是還融入原住民野味，烘烤過後散發不同香味，成為道地的風味披薩。

「捌個零的披薩真的很有特色，連外地人都會來吃。」部落族人古流流（kuljelje）說，他最喜歡三杯雞口味，跟這個墨西哥的披薩不太像，三杯雞餅皮比較厚，雞肉又是當天宰殺的放山雞，肉質鮮嫩還加上刺蔥味道更香。

張小雲表示，捌個零「公益餐車」除了固定每天在鄉鎮公所、部落及夜市服務，也接受預約服務，像是有辦活動的場合，他們也會去擺攤，很希望大家都能支持，讓部落經濟循環持續活絡下去，有了穩定收入，就可以幫助部落做更多的事。

食材都是使用在地新鮮的當令時蔬及野味。記者尤聰光／翻攝
食材都是使用在地新鮮的當令時蔬及野味。記者尤聰光／翻攝
「公益餐車」可將備好的食材放在上面，擺進燒窯裡，數分鐘變為香噴噴的披薩。記者尤聰光／翻攝
「公益餐車」可將備好的食材放在上面，擺進燒窯裡，數分鐘變為香噴噴的披薩。記者尤聰光／翻攝
台東南迴協會推出捌個零（paqeljing）「公益餐車」，透過餐車營運，幫助部落學生課輔及長者照顧。記者尤聰光／翻攝
台東南迴協會推出捌個零（paqeljing）「公益餐車」，透過餐車營運，幫助部落學生課輔及長者照顧。記者尤聰光／翻攝

原住民 偏鄉

延伸閱讀

新冠改變用餐模式...餐飲戰「疫」後 這些美食恐消失

南迴改安朔至草埔段　5月底前常態速限將提升為70公里

南迴「巨浪會吃公路」 公總要治本

台中推商圈消費券 樂樂小㕑加碼憑券滿百送招牌皮薩

相關新聞

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

基隆市昨天凌晨大雨過後，澳坑溪變「黑水」，並散發惡臭，不少孝崗里民被臭醒，上午發現溪裡不僅飄散惡臭，溪水也都變黑，混濁不...

慈濟銅板價防疫罩 登上國際期刊

醫護人員為新冠肺炎患者插管時，若防護稍有不慎，就可能身陷被感染的風險。花蓮慈濟醫院麻醉部團隊利用透明塑膠袋，研發出銅板價防疫罩，加上附鏡頭的插管光視棒，讓插管更安全快速。只要1平方公尺的面積，就能保障醫護健康，此研發成果已發表在俄羅斯、美國等國際麻醉醫學期刊。

抹茶山步道坡陡 易導致呼吸急促、暈眩跌倒

宜蘭「抹茶山」暴紅，朝聖者多，但林務局羅東林區管理處昨提醒，上山要走礁溪鄉聖母山莊步道，所耗體力及時間非一般遊客能輕易勝任，加上山上天氣多變化、海拔陡升，易導致呼吸急促及暈眩跌倒，「請量力為之」。

台東推新政 啟動偏鄉遠距醫療

台東縣長饒慶鈴昨天上午在縣議會進行施政報告，這是她就任縣長第二年，也是她首度提出個人主政的台東縣政藍圖，重視醫療的她在議會宣布好消息，5月11日起啟動長濱、蘭嶼等9鄉5G遠距醫療，另提升台東學生學力新措施，也頗受矚目。

彰化企業贈傘 分送基隆學校

基隆市被稱為雨都，梅雨季節將來臨，基隆市政府獲彰化縣鹿港鎮秀裕企業捐贈1200支雨傘，教育處將分送全市學校各20支，做為愛心傘，以免梅雨季節突如其來的降雨淋濕學生。

因應疫情 羅東藝穗節取消踩街轉型推小旅行

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，因應武漢肺炎疫情、避免群聚感染，今年羅東藝穗節將取消重頭戲踩街活動，改推出小旅行、奇境裝置藝術...

香油錢銳減 宜蘭有廟公也來申請紓困

疫情衝擊，廟宇香油錢銳減，宜蘭縣頭城鎮今天即有廟公因此申請紓困，鎮公所收件，案件有待審核。

影／路平積怨也平息 到宜蘭火車站搭計程車更順了

宜蘭火車站前計程車招呼站，原為植草磚路面，計程車司機與遊客反映，因凹凸不平，下雨天積水，旅客搭乘，不小心還會濕了鞋，計程...

火箭基地中央三不管？饒慶鈴：請中央給規範地方好做事

台東縣長饒慶鈴今天表示，對於國內首座火箭基地爭議，縣府立場前後一致，在安全、合法的基礎上，可以合法輔導的產業，縣府會依法...

熱門新聞

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

影／母親節祝福說不出來！媽媽：要巴下去喔還不快說

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。