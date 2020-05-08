台東南迴捌個零「公益餐車」 風味披薩傳香

台東南迴協會推出捌個零（paqeljing排灣族語意：扶持、幫助）「公益餐車」，積極研發新食材，除了從常見的披薩食材外，也使用在地新鮮當令時蔬及野味，受族人喜愛。協會總幹事張小雲表示，餐車營運收入，要做為協會課後輔導、長者照顧。

張小雲表示，捌個零「公益餐車」是一間國產汽車企業公司投入南迴偏鄉智慧交通大型公益專案，目的主要協助部落改善經濟、增加協會穩定收入，進而幫助更多部落的人；目前餐車主要跑達仁及大武兩鄉部落，未來推廣到更多地方。

捌個零「公益餐車」其實是一輛改裝的行動披薩燒窯車，車子開到哪裡就可以隨時開窯燒烤，而有別於一般常見的披薩，捌個零公益餐車選用的食材都是與在地小農栽種的當令時蔬，特別的是還融入原住民野味，烘烤過後散發不同香味，成為道地的風味披薩。

「捌個零的披薩真的很有特色，連外地人都會來吃。」部落族人古流流（kuljelje）說，他最喜歡三杯雞口味，跟這個墨西哥的披薩不太像，三杯雞餅皮比較厚，雞肉又是當天宰殺的放山雞，肉質鮮嫩還加上刺蔥味道更香。