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防疫網路夯 蘇澳「超前部署」開免費數位課程

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇澳數位機會中心由蘇澳鎮公所營運管理，防疫網路夯，將開辦免費數位學習課程。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供
蘇澳數位機會中心由蘇澳鎮公所營運管理，防疫網路夯，將開辦免費數位學習課程。圖／宜蘭縣蘇澳鎮公所提供

宜蘭鎮蘇澳鎮公所發現，全世界受嚴重特殊傳染性肺炎的影響，經濟及社會活動受到衝擊，唯獨在網路世界活躍的單位，例如擁有電商能力的基本需求提供者，包括食品、民生用品，成為最容易存活或業績成長的族群，由蘇澳數位機會中心開辦免費數位課程，鼓勵民眾「超前部署」，儲備網路世界競爭力。

鎮公所指出，「蘇澳數位機會中心」位在蘇澳鎮社福大樓，本月15日起，開設一系列免費的數位課程，提供偏鄉企業數位轉型所需的知識與能力，包括「故事地圖-網頁製作」、「媽媽教我的菜-食譜影像課程」、「E起來報稅」、「商品企劃與包裝設計」等多項豐富的課程。

其口，5月15日「故事地圖-網頁製作」課程，時間是上午9點到下午4點，由東華大學台灣文化學系團隊邱宏凱老師授課，教導學員使用線上地圖Story Map系統，結合「互動式地圖」、「文字」、「照片」、「影音」和「音樂」，整合呈現精彩故事的網頁服務，操作簡單、易上手，讓每一位民眾可以輕鬆學會製作網頁，向大眾述說、分享自己的故事。

5月16日「E起來報稅」課程，時間是午上10點到下午3點，由專業記帳士楊淑茹老師授課，教導學員稅務觀念、線上報稅做法，民眾可以節省到國稅局排隊報稅的時間，學會網路報稅簡單又省時。

5月22日「媽媽教我的菜-食譜影像課程」時間是上午10點到下午4點，由南方澳知名品牌「叄三SanSan文化廚房-鯖蔥燒」林家羽老師授課。將教導學員如何使用線上食譜APP，以及實際操作撰寫食譜、拍照錄影、上傳網路平台分享。網路食譜對銷售食材的小農、店家有所助益。

6月14日「商品企劃與包裝設計」，時間是上午9點到下午4點，由業界10年以上的專業經理人洪瑀彤老師、林雅萍老授課，從商品開發企畫、市場定位、行銷策略，到使用免費網路資源繪製商品包裝圖，可以得到商品研發的概念與實務操作指引。

鎮公所表示，蘇澳數位機會中心由蘇澳鎮公所營運管理，除了提供16組桌上型電腦、平板電腦服務鎮內的民眾免費借用，每年度開辦120小時免費數位學習課程，陸續辦數位應用特色課程，教導民眾透過數位器材發展地方教育、經濟、文化特色，應用在網路平台行銷在地。

數位課程開放報名，採網路報名及現場報名，網路報名方式可上網址https://reurl.cc/9E3oEY；電話報名（03）9903421分機203廖小姐或林先生(周一公休)、分機201陳小姐。

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