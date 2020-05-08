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台灣黑熊樹上築窩是天性 Mulas樹屋首次曝光

中央社 / 台東縣8日電

台灣黑熊樹上築窩是天性！目前接受野放訓練的廣原小熊姆拉斯（Mulas）在隱密的5公尺高樹枝上築窩，還會將食物藏在窩內，既可以讓自身安全，也不怕食物被搶。

去年在台東縣海端鄉廣原部落與母熊走失的熊妹妹Mulas已滿週歲，現在正接受野放訓練，等待野放。

還記得前陣子Mulas的終極訓練獵捕小山羊嗎？當時照養員只知道Mulas將小山羊拖到樹上藏起來享受，但不知道藏在哪裡，現在謎底揭曉了。

林務局台東林管處今天表示，Mulas小熊成功獵捕小山羊後，照養員每天都會巡視野訓場，仔細查看Mulas小熊大快朵頤的情形。狩獵日隔天，發現Mulas小熊獵捕的小山羊只剩一半；再隔一天，就不見小山羊的殘骸了。

照養員遍尋不著，開始往樹上找，果不其然，在野訓場一隅一株約5公尺高的樹上，發現了掛在樹上的山羊殘骸，還有疑似熊窩的碗狀結構，正下方還有大量的小熊糞便。

這個發現讓照養團隊成員們都感到興奮，一直以來，Mulas小熊都習慣在地面的隱蔽處休息，雖然也是正常的行為模式，但沒有紀錄到樹上的熊窩還是有些可惜。照養員們也因為遲遲沒有找到Mulas小熊在地面上的固定休息處，還曾懷疑是否在樹上有極為隱密而未被發現的熊窩，但因搜尋毫無所獲而無法確認。

台東林管處表示，雖然只是合理懷疑，但沒有確切證據仍然無法證實，因此照養員搬了梯子，爬到野訓場內制高點位置的大樹上架設自動相機，希望可以捕捉到小熊在樹上休息的畫面；回收記憶卡，點開影片的過程就像開大獎一樣既緊張又怕受傷害，照養員驚呼一聲，「拍到了！」這次真的拍到了。

照養員說，Mulas小熊就像平常一樣悠悠地躺在樹窩裡，咬著周圍的樹枝把玩，整個樹窩在小熊把玩樹枝時晃啊晃的，看起真的是超級舒適，只可惜樹窩太高，Mulas小熊也還在使用中，無法上去查看樹窩的編織狀況及是否有食物殘骸，但這次證實了Mulas小熊具有造窩的本能，也獲得了不少珍貴的影像畫面。

台東林管處長劉瓊蓮表示，動物如在地面睡覺會很危險，減少反應的時間，相對的在樹上築窩比較安全，Mulas在樹上築窩是台灣黑熊的天性，這也是林務局首次記錄到台灣黑熊在樹上築窩。

台灣黑熊 台東 野放

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