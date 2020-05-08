基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

基隆市昨天凌晨大雨過後，澳坑溪變「黑水」，並散發惡臭，不少孝崗里民被臭醒，上午發現溪裡不僅飄散惡臭，溪水也都變黑，混濁不堪，還遍布死魚。議員江鑒育指控上游只有市府環保局的掩埋場，懷疑是否滲出水溢流排放廢水汙染，環保局派人採樣。環保局今天說明，指初步認為是大雨將上游底泥沖刷至下游，造成水質混濁，不關掩埋場排水。

議員江鑒育昨天接獲孝崗里長吳石金反映，夜裡大雨，深澳坑溪遍布不少死魚，溪水變黑，很多里民都車到臭味。江鑒育說，他懷疑疑似被天外天焚化廠排放的廢水汙染，造成溪內魚群死亡及環境髒汙，他緊急聯絡環保局人員來採樣，要求徹底釐清與解決廢水排放的問題。

江鑒育表示，上游沒有其他工廠或者會造成汙染的廠家，只有天外天焚化廠、掩埋廠，雖設有排放口，只有經過處理的水才能排放，他懷疑是否因為大雨造成溢流，才會有未經處理的廢水排到深澳溪，水才會變這麼黑，一般大雨沖刷底泥，會變這麼黑嗎？且現在天氣還不是說非常熱，魚群會在一夕之間死亡，還是晚上，懷疑和水質有關係，是否遭到廢水汙染應查明。

江鑒育說，昨天凌晨5點多，很多孝崗土民是被臭醒，水都變成「黑水」，環保人員舀起檢驗的水裝成瓶，也都黑呼呼呼，實在很奇怪。

環保局長賴煥紘今天上午說明，昨天上午環保局由林科長率檢驗人員前去會同現勘，現場水色目測混濁，當場採樣結果，除水質溶氧（DO）偏低（正常值3mg/L），與近期天氣炎熱有關。其餘水質無特別異常，PH值約為7，如果是掩埋場排出的水，PH值會偏低，初步認為是大雨將上游底泥沖刷至下游，造成水質混濁。