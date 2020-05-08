快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供

基隆市昨天凌晨大雨過後，澳坑溪變「黑水」，並散發惡臭，不少孝崗里民被臭醒，上午發現溪裡不僅飄散惡臭，溪水也都變黑，混濁不堪，還遍布死魚。議員江鑒育指控上游只有市府環保局的掩埋場，懷疑是否滲出水溢流排放廢水汙染，環保局派人採樣。環保局今天說明，指初步認為是大雨將上游底泥沖刷至下游，造成水質混濁，不關掩埋場排水。

議員江鑒育昨天接獲孝崗里長吳石金反映，夜裡大雨，深澳坑溪遍布不少死魚，溪水變黑，很多里民都車到臭味。江鑒育說，他懷疑疑似被天外天焚化廠排放的廢水汙染，造成溪內魚群死亡及環境髒汙，他緊急聯絡環保局人員來採樣，要求徹底釐清與解決廢水排放的問題。

江鑒育表示，上游沒有其他工廠或者會造成汙染的廠家，只有天外天焚化廠、掩埋廠，雖設有排放口，只有經過處理的水才能排放，他懷疑是否因為大雨造成溢流，才會有未經處理的廢水排到深澳溪，水才會變這麼黑，一般大雨沖刷底泥，會變這麼黑嗎？且現在天氣還不是說非常熱，魚群會在一夕之間死亡，還是晚上，懷疑和水質有關係，是否遭到廢水汙染應查明。

江鑒育說，昨天凌晨5點多，很多孝崗土民是被臭醒，水都變成「黑水」，環保人員舀起檢驗的水裝成瓶，也都黑呼呼呼，實在很奇怪。

環保局長賴煥紘今天上午說明，昨天上午環保局由林科長率檢驗人員前去會同現勘，現場水色目測混濁，當場採樣結果，除水質溶氧（DO）偏低（正常值3mg/L），與近期天氣炎熱有關。其餘水質無特別異常，PH值約為7，如果是掩埋場排出的水，PH值會偏低，初步認為是大雨將上游底泥沖刷至下游，造成水質混濁。

另外，原掩埋場滲出水處理廠，已於2018年將處理後的汙水納入汙水下水道系統，已不再排放至深澳坑溪。當地民眾建議，上游深澳坑路6巷區域，應進行疏濬，環保局已將轉請工務處疏濬。

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供
基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染，環局澄清。圖／議員江鑒育提供

水質

延伸閱讀

700噸廢爐渣、集塵灰 假處理 真亂堆

垃圾桶撤減 北市變髒 研議多處增設

磬鴻違法處置營建混合物 北市環保局開罰

北市磬鴻營建分類場違反廢清法 遭開罰並勒令停收

相關新聞

基隆深澳坑溪變黑水魚群死議員疑掩埋廠汙染 環局澄清

基隆市昨天凌晨大雨過後，澳坑溪變「黑水」，並散發惡臭，不少孝崗里民被臭醒，上午發現溪裡不僅飄散惡臭，溪水也都變黑，混濁不...

慈濟銅板價防疫罩 登上國際期刊

醫護人員為新冠肺炎患者插管時，若防護稍有不慎，就可能身陷被感染的風險。花蓮慈濟醫院麻醉部團隊利用透明塑膠袋，研發出銅板價防疫罩，加上附鏡頭的插管光視棒，讓插管更安全快速。只要1平方公尺的面積，就能保障醫護健康，此研發成果已發表在俄羅斯、美國等國際麻醉醫學期刊。

抹茶山步道坡陡 易導致呼吸急促、暈眩跌倒

宜蘭「抹茶山」暴紅，朝聖者多，但林務局羅東林區管理處昨提醒，上山要走礁溪鄉聖母山莊步道，所耗體力及時間非一般遊客能輕易勝任，加上山上天氣多變化、海拔陡升，易導致呼吸急促及暈眩跌倒，「請量力為之」。

台東推新政 啟動偏鄉遠距醫療

台東縣長饒慶鈴昨天上午在縣議會進行施政報告，這是她就任縣長第二年，也是她首度提出個人主政的台東縣政藍圖，重視醫療的她在議會宣布好消息，5月11日起啟動長濱、蘭嶼等9鄉5G遠距醫療，另提升台東學生學力新措施，也頗受矚目。

彰化企業贈傘 分送基隆學校

基隆市被稱為雨都，梅雨季節將來臨，基隆市政府獲彰化縣鹿港鎮秀裕企業捐贈1200支雨傘，教育處將分送全市學校各20支，做為愛心傘，以免梅雨季節突如其來的降雨淋濕學生。

因應疫情 羅東藝穗節取消踩街轉型推小旅行

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，因應武漢肺炎疫情、避免群聚感染，今年羅東藝穗節將取消重頭戲踩街活動，改推出小旅行、奇境裝置藝術...

香油錢銳減 宜蘭有廟公也來申請紓困

疫情衝擊，廟宇香油錢銳減，宜蘭縣頭城鎮今天即有廟公因此申請紓困，鎮公所收件，案件有待審核。

影／路平積怨也平息 到宜蘭火車站搭計程車更順了

宜蘭火車站前計程車招呼站，原為植草磚路面，計程車司機與遊客反映，因凹凸不平，下雨天積水，旅客搭乘，不小心還會濕了鞋，計程...

火箭基地中央三不管？饒慶鈴：請中央給規範地方好做事

台東縣長饒慶鈴今天表示，對於國內首座火箭基地爭議，縣府立場前後一致，在安全、合法的基礎上，可以合法輔導的產業，縣府會依法...

熱門新聞

彰化超補爌肉飯地圖被索取一空 網友都在問哪裡還有

紓困方案爆亂象 民眾酸「3萬領爽爽1萬查全家」

你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

紓困亂象／屏東七旬翁 開賓士辦紓困

響應韓國瑜「發大財」口號 高雄發大財號風光下水

「怎可能無故請油飯」 原來是外燴業者慘賠仍力挺藥師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。