因應疫情 羅東藝穗節取消踩街轉型推小旅行

宜蘭縣羅東鎮公所今天表示，因應武漢肺炎疫情、避免群聚感染，今年羅東藝穗節將取消重頭戲踩街活動，改推出小旅行、奇境裝置藝術等，盼讓遊客深入認識羅東。

羅東藝穗節是羅東鎮每年夏天的重大觀光活動，明年將邁入第20年。過去，這項活動除有許多藝文表演之外，也都會邀請數十個包含在地社區、國內外團體，共同踩街大遊行，每年萬頭鑽動的場景，吸引不少遊客前往欣賞。

羅東鎮公所今天表示，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，雖將取消重頭戲踩街等活動，但從6月15日起，將先後推出「『森』入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」、「森林奇境裝置藝術」、「羅東智慧城市地圖－遊城競賽」系列活動。

「『森』入羅東小旅行」將安排文史專家、文化志工，導覽解說當地文化景點、廟宇等，傳承在地記憶。此外，透過「做伙來羅東宣傳片募集」，計畫邀集年輕世代以短片呈現羅東特色，推廣在地人物、店家、地景與故事。

鎮公所表示，暑假期間，鎮內的中山公園將推出「森林奇境裝置藝術」，以視覺創意妝點公共場域，邀請民眾落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。