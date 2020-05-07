香油錢銳減 宜蘭有廟公也來申請紓困

疫情衝擊，廟宇香油錢銳減，宜蘭縣頭城鎮今天即有廟公因此申請紓困，鎮公所收件，案件有待審核。

行政院擴大照顧紓困方案核發對象，針對「有工作無投保者」，可申請紓困補助金1萬元，宜蘭縣各鄉鎮公所受理申請。

其中，頭城鎮公所受理47件，申請者有廟公，向公所人員表示，平時靠顧廟維生，因香油錢減少，沒有收入，生活艱苦，申請紓困。

鎮公所收件，有待審核。而對於神職人員，包括出家人等，鎮公所表示，依規定提出申請，鎮公所都會收件，只是審核上，基層相當困擾，希望中央政府號令—致，政策明確，執行面具體可行而不擾民。

宜蘭市則有上百件，市公所啟動單一服務窗口服務，因受理案件眾多，市公所表示，將會盡速審核，請民眾耐心等候。