聽新聞
test
0:00 / 0:00
香油錢銳減 宜蘭有廟公也來申請紓困
疫情衝擊，廟宇香油錢銳減，宜蘭縣頭城鎮今天即有廟公因此申請紓困，鎮公所收件，案件有待審核。
行政院擴大照顧紓困方案核發對象，針對「有工作無投保者」，可申請紓困補助金1萬元，宜蘭縣各鄉鎮公所受理申請。
其中，頭城鎮公所受理47件，申請者有廟公，向公所人員表示，平時靠顧廟維生，因香油錢減少，沒有收入，生活艱苦，申請紓困。
鎮公所收件，有待審核。而對於神職人員，包括出家人等，鎮公所表示，依規定提出申請，鎮公所都會收件，只是審核上，基層相當困擾，希望中央政府號令—致，政策明確，執行面具體可行而不擾民。
宜蘭市則有上百件，市公所啟動單一服務窗口服務，因受理案件眾多，市公所表示，將會盡速審核，請民眾耐心等候。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言