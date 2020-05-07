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提升台東偏鄉醫療品質 饒慶鈴：啟動5G遠距醫療

中央社 / 台東縣7日電

台東縣長饒慶鈴今天表示，5月11日起將啟動蘭嶼、長濱等9個偏鄉5G遠距醫療，科別有眼科、耳鼻喉科、皮膚科。

台東縣議會今天召開定期大會，饒慶鈴提出施政報告，這是她就任縣長第2年，也是她首度提出個人完整的台東縣政藍圖。

醫療問題一直是台東人的痛，饒慶鈴在施政報告中特別提到，自107年12月25日就職後，就積極尋求管道，改善台東醫療，爭取高雄醫學院自108年2月1日起，指派副院長級及主任級骨科、腎藏等專科醫師支援大武衛生所，今年1月1日再增加醫師、護理師、放射師值班的24小時急診服務，截至今年4月底已服務3087人次，開診數450診次。

她宣布，從5月11日起，長濱、成功、綠島、蘭嶼、海端、池上、關山、延平、鹿野9個鄉鎮衛生所將開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療，還可提前預約其他專科的會診服務，

饒慶鈴表示，上述鄉鎮民眾不必跑到市區醫院看診，只要就近到衛生所，就可由高雄醫學院附設醫院、台東馬偕、花蓮慈濟醫院各專科醫師，藉由5G遠距視訊設備傳輸高解析度的畫面，為民眾看診，開處方箋，發現可疑病兆，再開轉診單到大醫院進一步檢查、化驗。

另外，饒慶鈴也表示，面對仍未退燒的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，雖然至今台東仍維持零確診、零隔離的狀況，但縣政府各局處不敢鬆懈，提出多項紓困與補助方案，希望防疫大作戰，共同度過難關；其次未來縣政府將推動教育政策、土地規劃，並持續辦理基礎建設工作，希望打造台東成為幸福永續的家園。

台東 衛生所 饒慶鈴

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