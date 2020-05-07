影／立委、議員不分藍綠 為抗疫合唱〈同一個氣息〉

面對新冠肺炎威脅，基隆市崇右影藝科技大學客座老師江秉承、陳威全，帶領學生創作抗疫公益歌曲〈同一個氣息〉，獲得國內演藝圈支持，共同「發聲」，基隆市立委蔡適應和19名議員也合力錄製「民代合唱版」，校方今天舉辦發表會，未來在YouTube上架，分享收益將捐給公益團體，幫助需要幫助的人。

校方表示，中央防疫指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中領軍的防疫團隊，以及全台在第一線抗疫的醫護英雄，堅守工作崗位，共同努力，上月傳出連續4天零確診好消息當天，基隆民代不分政黨大團結，合唱〈同一個氣息〉。

蔡適應說，台灣疫情可以趨緩，大家高興的吃「歸零膏」，更加不要忘記第一線醫護相關人員，在防疫這段期間的付出，感謝他們為全民健康所做的努力。

基隆市議會副議長林沛祥表示，抗疫要全民一起來，民代齊聚一堂用歌聲為防疫人員加油，只是盡自己一點點小小的心力。

參與合唱的市議員還有藍敏煌、呂美玲、林旻勳、張顥瀚、莊敬聖、張秉鈞、童子瑋、陳宜、張淵翔、鄭文婷、鄭愷玲、張芳麗、張耿輝、何淑萍、莊榮欽、俞叁發、宋瑋莉和莊錦田。

「我要在這，呼喚你姓名，牽手一同前行。別害怕、別害怕，笑著哭泣；深呼吸、深呼吸，我陪著你，別輸給憤怒恐懼，相信就會有奇蹟」，蔡適應等人各自戴上專業耳機，像歌手般獻唱，傳達共同守護台灣的心聲。