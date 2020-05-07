影／洗手舞看到宜蘭特色建築 臨演cosplay再挑戰假人秀

新冠肺炎疫防疫，宜蘭縣政府拍攝「防疫洗手舞衛教MV」，員工當臨演，變裝cosplay，扮演假人大挑戰，首用「一鏡到底不NG」，流暢演繹「內、外、夾、弓、大、立、完」洗手7字訣，生動有趣外，縣政中心特色建築也因此入鏡。

「防疫洗手舞衛教MV」影片在宜蘭縣政府官網等上線首播，縣長林姿妙入鏡，身穿泰雅服飾，以縣長視角，帶出縣政府防疫作為及特色場景，一一帶出，從棧橋入縣府，行經「單一出入口」、「訪客電子化實名登記」、「紅外線體溫量測站」、「乾洗手服務」、「縣民大廳廣場」、「為民服務櫃台」、「壹咖啡廊道」、「三樓桐花藝廊」、「縣長室」等處。

洗手舞由縣政府員工當臨演，分別穿上代表原住民、新住民、客家及閩南等多元族群特色服飾，在縣政府各個角落扮演假人大挑戰，並用一鏡到底不NG方式，齊力完成舞蹈接力，最後在縣政府前紅磚道及中央公園，族群大合跳，熱情洋溢、生動活潑。

林姿妙表示，防疫洗手舞衛教影片從籌畫、編舞、練舞到拍攝只用了短短的時間，由縣政府同仁熱情投入參與才能完成，希望藉由這支影片，提醒民眾勤洗手與防疫的重要性，也代表宜蘭多元族群相互融合、和諧共處。

洗手舞影片上線，網址：https://youtu.be/apZAd7dgtls，民眾可瀏覽點閱，也可至縣政府官網查詢。