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羅東藝穗節化整為零 不踩街但有旅行有奇境遊城競賽

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東藝穗節今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所因應轉型。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供
羅東藝穗節今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所因應轉型。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供

明年將邁入第20年的羅東藝穗節，今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所轉型，「化整為零」，下個月（6月）15日起，推出小旅行、奇境裝置藝術、遊城競賽等多項。

鎮公所表示，型自2002年開始舉辦的「羅東藝穗節」，每年盛夏創造了聲名不墜的藝術活動品牌， 今年是19周年，明年將邁入20周年，因疫情無法舉辦踩街、大型舞台表演等活動，但因應疫情轉變，推出多項活動。

鎮公所指出，相關活動自6月15日起，有「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」、「森林奇境裝置藝術」、「羅東智慧城市地圖-遊城競賽」系列活動，邀請在地居民、社會大眾深入認識羅東，打造兼顧在地扶植及文化傳承的藝文巡禮。

鎮公鎮說明，2020羅東藝穗節將「化整為零」，其中，「森入羅東小旅行」，由文史專家、文化廊道志工導覽解說，傳遞關於文化景點、廟宇、檜木、先民與土地的美好故事，同時讓在地耆老、民眾在社區各地點訴說生活的點滴，傳承在地記憶。

此外，透過「做伙來羅東宣傳片募集」邀集年輕世代以短片呈現羅東特色，讓在地的人物、店家、地景、故事深刻地被記錄與推廣。

而暑假期間，中山公園將營造成「森林奇境裝置藝術」，以視覺創意妝點公共場域，邀請民眾落實防疫，也能放鬆享受生活，同時邀請鎮內旅宿業者、餐飲業者一同推出超值優惠，吸引國人前來羅東觀光旅遊，活絡鎮內經濟。

鎮公所表示，配合今年度羅東藝穗節轉變型態，也將啟動「羅東智慧城市地圖-遊城競賽」計畫，期待創建一套羅東的故事，搭配虛擬實境技術，逐步建立羅東自導設施，讓民眾透過手機APP在鎮內尋寶，感受羅東小鎮的生活溫度。

明年將邁入第20年的羅東藝穗節，今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所轉型，推出小旅行、奇境裝置藝術、遊城競賽等多項。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供
明年將邁入第20年的羅東藝穗節，今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所轉型，推出小旅行、奇境裝置藝術、遊城競賽等多項。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供
羅東藝穗節今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所因應轉型。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供
羅東藝穗節今年遇上新冠肺炎疫情，萬頭鑽動的人氣踩街、還有大型舞台表演都被迫取消，不過，鎮公所因應轉型。圖為去年羅東藝穗節。圖／宜蘭縣羅東鎮公所提供

羅東 疫情 裝置藝術

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