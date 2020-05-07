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讓台東偏鄉就診更便利 饒慶鈴：5G遠距醫療5/11啟動

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴說，5月11日起啟動長濱、蘭嶼等9鄉5G遠距醫療，科別有眼科、耳鼻喉科、皮膚科。記者羅紹平／攝影
台東縣長饒慶鈴說，5月11日起啟動長濱、蘭嶼等9鄉5G遠距醫療，科別有眼科、耳鼻喉科、皮膚科。記者羅紹平／攝影

台東縣長饒慶鈴今天上午在縣議會進行施政報告，這是她就任縣長第二年，也是她首度提出完全她個人的台東縣政藍圖，重視醫療的她在議會宣布好消息，5月11日起啟動長濱、蘭嶼等9鄉5G遠距醫療，科別有眼科、耳鼻喉科、皮膚科。

醫療資源不足，一直是台東縣民的痛，饒慶鈴表示，自107年12月25日就職後，就積極尋求管道，改善台東醫療，爭取高雄醫學院自108年2月1日起，指派副院長級及主任級骨科、腎藏等專科醫師支援大武衛生所，今年1月1日再增加醫師、護理師、放射師值班的24小時急診服務，截至今年4月底已服務3087人次，開診數450診次。

她隨後更宣布從5月11日起，長濱、成功、綠島、蘭嶼、海端、 池上、關山、延平、鹿野9個鄉鎮衛生所將開辦眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療，還可以提前預約其他專科的會診服務，

饒慶鈴說，上述鄉鎮民眾不必跑到市區醫院看診，只要就近到衛生所， 就可由高雄醫學院附設醫院、台東馬偕、花蓮慈濟醫院各專科醫師，藉由5G遠距視訊設備傳輸高解析度的畫面，為民眾看診，開處方箋，發現可疑病兆，再開轉診單到大醫院進一步檢查、化驗。

衛生所 台東 饒慶鈴

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