提升台東縣學生基礎學力 饒慶鈴：將推共同評量
「台東縣師生比全國最高，為什麼台東孩子為何學習成就全國最低？」台東縣長饒慶鈴今天上午至台東縣議會進行她就任第二年的施政報告，她說，教育政策的推動，很難立即看成效，但為地方培育人才不能不做，任內要推未來人才教育方程式。
她指出，未來人才教育方程式＝打造安心安全學習環境+建立學生基礎學力+建立品格素養+創新教育；在提安心安全學環境方面，縣府正努力找錢逐步改建部分學校老舊教室；創新教育部分新生國中正推新媒體科技互動專班、豐田國中試辦行音樂產業專班、卑南國中開辦時尚美學產業專班。
饒慶鈴說，台東縣政府為建立學生基礎學力，教育處這學期始研究建構小班教學模式，解決偏鄉一位教師只教一、兩位學生，學生為學不好；推動教師共同備課觀課議課，強化教師的教學能力；試辦偏鄉小校小班跨校合班教學；同時今年也將創新推動學期末共同評量，也就是這學期未最後一次段考，全縣所有國中小學要使用同一份試題，找出台東市學生與偏鄉學生的差異。
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