影／25遊覽車司機空車環島 挺台灣旅遊安全兼作公益

來自全台北中南各地共25輛遊覽車，進行全台首次空遊覽車環島「疫」起救經濟活動，昨天上午從台南關廟出發，逆時鐘展開3天2夜環島行，沿途拜訪各地飯店、餐廳等旅遊同業，彼此加油打氣，向世人證明台灣防疫成功，台灣旅遊很安全，途中也安排探望教養院和孤兒院作公益。

一行昨天下午來台東，前往台東市海靖甕窯雞餐廳等合作夥伴，鼓勵彼此不要放棄，晚上入住台東縣成功鎮的「東海岸海景渡假飯店」，今天上午從台東出發，往花蓮及宜蘭走。

擁有10幾年遊覽車司機資歷的周進忠說，此行也是用行動，用消費來支持全台旅遊同業，這次東海岸海景渡假飯店很慘，入住該飯店，就是要用消費，支持合作夥伴，叫他們要撐住。

每年2到6月，原是國內旅遊包車旺季，從春遊、里民自強活動、畢旅，一團接一團，但今年被新冠疫情攪的慘不忍睹，就算遊覽車防疫消毒不馬虎，但全台遊覽車業績都慘兮兮，平均少了9成，有人整個月沒出一趟車，一點都不誇張。

本身也是台灣遊覽車發展協會理事，7年級的周進忠說，4月原本預訂的20趟車全都被取消。

他指出，4月29日接到北部資深同業王志敏的號召電話，深談後決定發起「遊覽車空車環島」行動，結果一天就有60 輛車報名，還有63歲老司機堅持要跟，考量車隊太長，恐影響其他用路人安全，且基於防疫，最終決定出動25輛車，連同隨行太太及子女共60人，讓孩子同行了解父親工作內容與辛苦。

周進忠說，台灣已連續24天本土零病例，雖然這陣子所有遊覽車司機都很慘，但大家不怨天尤人，此行除邀請大家一起環島拜訪飯店、餐廳等相關旅遊同業，互相問候一聲「您好嗎？」彼此加油打氣，也讓國人對台灣防疫有信心，國內旅遊是安全的。