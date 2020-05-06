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宜蘭運動中心火警探測器常故障 遭疑消防安檢怎過關

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供
宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供

宜蘭縣議員林麗昨天前往宜蘭國民運動中心突擊檢查，發現消防栓箱的警示燈閃爍不穩，游泳池下方的維修通道通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障現象；她今天召開記者會質疑這樣「消防安檢會過關？」消防局下午馬上派人全面檢查，一切都合格。

「為何每年的消防安檢能合格？」林麗以台北錢櫃大火為鑑，針對國民運動中心消防問題，她曾經多次反映，悶熱潮濕的狀態沒有解決，時間一到一樣會出現故障，如此情形可能導致萬一發生火災時，火警自動警報設備失效，没有功能，火警探測器無法即時動作，大幅減少人員避難逃生時間，恐將發生無法應變的憾事。

宜蘭國民運動中心自從2018年9月委由廠商經營，但開幕後就問題不斷，剛完工被發現900多項缺失，啟用後仍無法完成驗收，遭審計室點名糾正。

據了解，林麗議員昨天就已前往國民運動中心了解，該中心經營廠商得知後，馬上請人來檢修，縣消防局今天在記者會後，下午前往檢查都是合格的；林麗另外還指出，羽球場內背景牆及窗簾均為白色，羽毛球為白色，色差不足，導致運動人員看不到球，應該改善。

國民運動中心的主管單位縣府教育處表示，會在1個月內請廠商提出改善計畫，徹底解決問題；消防局則表示，除了今天的全面檢查，最近也加強消防設備抽查頻率，確保安全無虞。

宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供
宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供
宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供
宜蘭國民運動中心游泳池下方的維修通道，通風不良、管線滴水且悶熱潮溼，造成火警探測器短路及故障，縣議員林麗質疑「這樣的問題消防檢查竟然會通過？」圖／林麗提供

安檢 記者會

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