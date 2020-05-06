疫情未影響地價指數 基隆住宅、商業、工業區地價微漲

基隆市政府地政處今天公布最新1期（去年10月至今年3月）地價指數與前一期比較，微幅上漲0.42%。市府指出，在住宅區、商業區、工業區地價均微幅上揚，並未受到新冠疫情衝擊影響。

地政處表示，「都市地區地價指數」用以計算不同時期點地價變動幅度，掌握全市及各區地價行情漲跌趨勢。為辦理地價指數查編作業，地價人員定期蒐集交易實例，在住宅區、商業區及工業區土地中，選取中價位地價區段並查估其區段地價，以作為地價行情指標。

內政部會定期於每年1月15日及7月15日發布都市地價指數資訊，提供各界作為瞭解近期地價趨勢參考，民眾也可在買房時做為參考。

地政處說，整體而言，基隆市本期地價呈現微幅上漲趨勢，變動情形可從3項指數來看：一是住宅區指數：隨著基隆市交通建設與重大計畫推動，公共設施與生活機能逐步到位，加上近郊新建案持續推出，帶動周遭成屋行情，本期住宅區地價上漲0.53%。

二是商業區指數：雖受觀光人潮減退影響，但各區生活圈發展成熟，民生消費型態之商業活動穩定，本期商業區地價微幅上漲0.25%。

三是工業區指數：近期基隆市工業區立體化方案推動及基隆河開發管制禁令解除等利多因素，工業區區位優勢提升，本期工業區地價微幅上漲0.28%。