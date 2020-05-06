台東地方創生計畫 國發會：通過5鄉鎮提案

立法院經濟委員會今天邀請國發會到台東考察，國發會表示，台東縣申請的地方創生計畫已有鹿野鄉等5鄉鎮通過，尚有4鄉鎮在輔導中。

立法院經濟委員會在廖國棟立委安排下今天到台東考察，邀請經濟部、農委會等單位向台東鄉親報告有關新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情有關資金紓困方案和產業振興措施。另外也邀請國家發展委員會報告台東縣地方創生輔導情況。

國發會簡報表示，台東縣通過5鄉鎮地方創生計畫，分別是鹿野鄉–找到回家的「鹿」。關山鎮–找回關山的故事。池上鄉–踏上池上土地。延平鄉–山羌重返山林。卑南鄉–50+饗好。總經費新台幣4億1000萬餘元。

另外，東河鄉、大武鄉、達仁鄉、成功鎮目前輔導中。台東市、太麻里鄉、金峰鄉、海端鄉、長濱鄉、蘭嶼鄉、綠島鄉則未提案。

國發會表示，將會持續追蹤已通過各事業提案核定情形，並對輔導中案件協調媒合中央各部會資源，且持續與地方溝通，以符合地方需求，吸引人口回流，促進島內移民，推動產業發展，創造地方特色。