快訊

嚴德發慰問自縊中尉家屬 269旅旅長、政戰主任調離現職

酒店、舞廳何時能復業？ 指揮中心態度變了

重現百年前山居生活 布農族佳心舊社續修復

中央社 / 花蓮縣6日電

花蓮縣文化局布農族人返回祖居地，歷史現場再造，2018年在玉山國家公園內的佳心舊社重建一棟Istasipal家屋，今年7月將修復完成附屬屋等遺構，為文化復振與山林生活智慧的傳承注入生命力。

花蓮縣文化局委辦「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」，是2017年文化部「再造歷史現場計畫」的一部分，延續Istasipal遺址家屋修復計畫，以現地取材重建家屋周邊的附屬屋、工寮、步徑與生活遺構清整等，展現百年前布農族人的山居生活，昨天在佳心舊社舉行開工典禮。

根據花蓮縣文化局紀錄，拉庫拉庫溪流域百年前曾是東部布農族人狩獵游耕的祖居地，驃悍勇健的布農族人在18世紀翻越中央山脈東側後，百年間於廣達400多平方公里的流域內建立了大分、馬西桑、太魯那斯等12個社。

日本殖民政府於1934至1936年間將族人迫遷至海岸山脈西側，形成現今卓溪鄉各村落分布的樣貌。1981年，拉庫拉庫溪流域劃歸玉山國家公園東部園區，成為守護台灣黑熊與多種珍稀動植物的重要棲地。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌表示，整個基地面積約333平方公尺，從瓦拉米步道登山口步行至佳心舊社約2個小時路程，由Istasipal家屋後裔、族人組成的工班約10人，預計7月修復完成附屬遺構。

文化局指出，由於施工地點在玉山國家公園內，先獲得玉管處核發臨時建照，之後為盡量取用現地的木材，在林務局花蓮林區管理處的核可與協助下，伐採林班地內的台灣櫸木30棵及84根竹子，再由卓溪鄉登山協會協助架設繩索搬運木材到乾置場。

此外，工班成員還進行布農耆老田野訪談，學習族人的傳統藤綁技藝與山林資源互動的智慧，深入考究附屬屋相關空間修復的現地取材與構法、原民氏族遷徙和舊社生活記憶等，重建以石板家屋為核心的生活聚落與步徑，呈現百年前佳心舊社布農族人山林的生活地景。

布農族人 玉山國家公園 文化局

延伸閱讀

文萌樓啟動修復工程 北市文化局向屋主、日日春致歉

見證性產業 北市文萌樓動工預計1年修復

北市LIVE HOUSE僅剩11間 議員質疑輔導不力

持獵槍誤擊舅舅 布農族男子：誤將舅舅頭燈認成飛鼠

相關新聞

花蓮鳳林幸福巴士啟航 升降平台方便輪椅族使用

鳳林鎮是花蓮縣第一個配合公路總局，提供無障礙服務「幸福巴士」的原鄉，由市區出發往返台9線縱谷沿線聚落，串連鳳林鎮東、西線...

花蓮仁愛新城廢墟變綠地 即日起開放民眾使用

花蓮縣吉安鄉的舊空軍宿舍「仁愛新城」，閒置長達17年，已於2年前拆除完畢。吉安鄉公所與軍方協調後，暫提供地方管理，轉變為...

花蓮東大門夜市攤商喊苦 議員要求減免租金3個月

新冠肺炎疫情重擊各行各業，花蓮縣議會今天召開專案會議，邀集縣府相關局處說明各項紓困措施。對於東大門夜市租金減免2成，攤商...

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

宜蘭「抹茶山」在網路爆紅，最近走聖母登山步道前往網美勝地的遊客非常多，今天有登山客發現步道休息站的水泥長版座椅竟遭人拆毀...

白腹鰹鳥「妹妹頭」康復了！萬里野放振翅高飛

台北市立動物園3月初接獲林務局通報，緊急收容一隻白腹鰹鳥「妹妹頭」，檢傷後發現右翅骨折，經過一個多月照養，上週在萬里進行...

影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

基隆市中山一路通往基隆地標虎仔山的迴車塔，是電影拍攝聖地，但一夜之間全變了樣，下坡路段的全段幾乎都被亂塗鴨，面目全非，連...

連假人不多 花蓮東大門夜市爭取解除1968警示

花蓮東大門夜市在清明連假被列入警示熱點，五一連假再列入交通部1968人潮警示點，攤商反映外界誤以為「到過東大門夜市要隔離...

因應疫情 台東交通船漁港管理費將調降2元

受到新冠肺炎疫情影響，台東富岡前往綠島、蘭嶼遊客銳減，為協助交通船客輪業者營收減少，縣長饒慶鈴今天宣布調降富岡漁港往返離...

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

衛福部疾管署昨天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，是一名在基隆餐廳工作的40多歲男性，是今年北部首例；基...

宜蘭營養午餐2.0 每周增1次乳品、2次有機菜

宜蘭縣政府提供國中小學生免費營養午餐，為了讓營養加分，縣府昨天宣布，未來會增加提供學生每周一次乳品、兩次有機蔬菜，不但要讓孩子們吃飽、吃好，也推廣食農教育概念。

母牛難產命危 海巡3漢拉出小牛救2命

花蓮縣新城鄉一名曾姓飼主發現自家母牛難產，狂奔至海巡署東部分署第一二岸巡隊沙東機動站，請求協助接生，海巡人員與飼主經20分鐘奮力搶救，成功協助母牛與小牛脫離鬼門關。飼主昨天為感謝海巡人員幫忙，將新生小牛取名「沙東牛仔」，紀念這次溫馨接生情。

叫我第一名／卓陳明教師魂 把農場蛻變學校

宜蘭在台灣休閒農業界是先驅，至今發展蓬勃，總面積廣達120公頃的頭城休閒農場，創辦人、靈魂人物「卓媽媽」卓陳明，從國小老師，到掌管一座有一千座籃球場大山林的農場主人，營造近30年，融合食農教育、山林體驗，變成大學校，這樣的成就，叫她第一名也不為過。

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

北市環保檢舉魔人 一人檢舉3707件入袋81萬元

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。