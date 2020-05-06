重現百年前山居生活 布農族佳心舊社續修復

花蓮縣文化局助布農族人返回祖居地，歷史現場再造，2018年在玉山國家公園內的佳心舊社重建一棟Istasipal家屋，今年7月將修復完成附屬屋等遺構，為文化復振與山林生活智慧的傳承注入生命力。

花蓮縣文化局委辦「拉庫拉庫溪流域佳心舊社地景再造與社群記憶展示計畫」，是2017年文化部「再造歷史現場計畫」的一部分，延續Istasipal遺址家屋修復計畫，以現地取材重建家屋周邊的附屬屋、工寮、步徑與生活遺構清整等，展現百年前布農族人的山居生活，昨天在佳心舊社舉行開工典禮。

根據花蓮縣文化局紀錄，拉庫拉庫溪流域百年前曾是東部布農族人狩獵游耕的祖居地，驃悍勇健的布農族人在18世紀翻越中央山脈東側後，百年間於廣達400多平方公里的流域內建立了大分、馬西桑、太魯那斯等12個社。

日本殖民政府於1934至1936年間將族人迫遷至海岸山脈西側，形成現今卓溪鄉各村落分布的樣貌。1981年，拉庫拉庫溪流域劃歸玉山國家公園東部園區，成為守護台灣黑熊與多種珍稀動植物的重要棲地。

花蓮縣文化局文化資產科長黃用斌表示，整個基地面積約333平方公尺，從瓦拉米步道登山口步行至佳心舊社約2個小時路程，由Istasipal家屋後裔、族人組成的工班約10人，預計7月修復完成附屬遺構。

文化局指出，由於施工地點在玉山國家公園內，先獲得玉管處核發臨時建照，之後為盡量取用現地的木材，在林務局花蓮林區管理處的核可與協助下，伐採林班地內的台灣櫸木30棵及84根竹子，再由卓溪鄉登山協會協助架設繩索搬運木材到乾置場。

此外，工班成員還進行布農耆老田野訪談，學習族人的傳統藤綁技藝與山林資源互動的智慧，深入考究附屬屋相關空間修復的現地取材與構法、原民氏族遷徙和舊社生活記憶等，重建以石板家屋為核心的生活聚落與步徑，呈現百年前佳心舊社布農族人山林的生活地景。