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花蓮鳳林幸福巴士啟航 升降平台方便輪椅族使用
鳳林鎮是花蓮縣第一個配合公路總局，提供無障礙服務「幸福巴士」的原鄉，由市區出發往返台9線縱谷沿線聚落，串連鳳林鎮東、西線的交通接駁網絡。周一至周六都有班次，15人座的中巴無障礙設施空間敞亮舒適，自動化防滑功能的升降平台，讓行動不便的民眾上下車放心又安全。
鳳林鎮長蕭文龍表示，自106年7月鳳林鎮公所啟動幸福巴士以來，至今已服務超過12487人次，營運路線分為東線（山興、中興）與西線（長橋、森榮），免費接送部落民眾來往鳳林市區或鳳信部落文化健康站，減輕部落民眾的經濟負擔。
由於193縣道禁行中巴，為提升對中興、山興偏遠部落民眾服務，鎮公所特別採購廂型車做為193縣道幸福巴士。不同於一般廂型車，幸福巴士特別加裝電動階梯，方便老人家上下車使用，提高老人家上下車時的便利性與安全性。車上設有廣播系統，老人家聽到原住民音樂就知道幸福巴士快到了，可準備去乘車點候車。
84歲住在鳳林鎮長橋部落的吳奶奶，因年老不良於行以輪椅代步，她說，好在有幸福巴士，不用再麻煩其他人載，也不用花大量金錢坐車，且沿途經過社區長照據點，在長照站認識很多朋友，覺得幸福巴士很方便。
蕭文龍指出，鎮公所除啟動幸福巴士外，還耗資120餘萬元幫全鎮各國中小學教室安裝冷氣，提供鳳林子弟良好的學習環境；未來準備推動「花城計畫」，在箭瑛路營造代表客家人的油桐花海，也會在12個里的綠地種植泰國櫻花，讓鳳林鎮一年四季有櫻花、油桐花、泰國櫻花等不同花海景致，吸引遊客造訪鳳林。
另外，公路總局花蓮監理站表示，東部區域運輸發展研究中心於上月24日豐濱鄉召開說明會，監理站會同輔導豐濱鄉公所幸福巴士申辦相關規定，並於1日與相關單位進行路線需求會勘，目前該提案單位還在研擬中，尚未提出申請。
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