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花蓮仁愛新城廢墟變綠地 即日起開放民眾使用
花蓮縣吉安鄉的舊空軍宿舍「仁愛新城」，閒置長達17年，已於2年前拆除完畢。吉安鄉公所與軍方協調後，暫提供地方管理，轉變為大片綠地與鄉親共融，並交由槌球委員會管養，即日起正式開放，以解決勝安運動公園歸還地主後綠地空間不足情形。
仁愛新城屬空軍第三後勤指揮部國軍眷地，位於吉安鄉中正路、仁里八街、南埔四街、中正路一段158巷環繞的土地，格局方正，周邊都是吉安鄉人口密集的商業、住宅區。原本是碎石空地，現在已鋪上草皮，可讓居民打球運動，軍方與鄉公所協議，一次簽半年約期。
游淑貞表示，約6200平方公尺的空地，重新種植草皮後開放給民眾使用，跟軍方取得共識，在南邊開放一個入口，讓居民方便進出從事休閒活動。由於軍方要求未來歸還後要恢復原狀，因此未來會安裝具遷移性體適能、幼兒和親子的休閒設施。也希望居民愛護綠地，狗便和垃圾不落地，晚上10點以後、上午6點以前請勿喧嘩。
鄉公所委託花蓮縣槌球委員會管養，未來會舉辦槌球相關賽事。花蓮縣體育會槌球委員會主委高世傳說，現在需要等草長齊才能整地變平，有了這場地未來打球更方便，會盡力保養。不過運動最需要的就是廁所和水源，會跟鄉公所討論可否用旁邊的活動中心，一併納入管養範圍。
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