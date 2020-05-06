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花蓮東大門夜市攤商喊苦 議員要求減免租金3個月

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員謝國榮（站立者）主張東大門夜市租金全額減免3個月。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員謝國榮（站立者）主張東大門夜市租金全額減免3個月。記者王燕華／攝影

新冠肺炎疫情重擊各行各業，花蓮縣議會今天召開專案會議，邀集縣府相關局處說明各項紓困措施。對於東大門夜市租金減免2成，攤商爭取減半，不過多位議員主張應該全免，減輕攤商負擔。

有將近400個攤位的東大門夜市，原本是花蓮人氣景點，在這波疫情成為重災區，攤商喊苦。夜市原住民一條街主委吳國民說，疫情爆發後，平日根本沒什麼人，每天才收入百餘元，攤商都是苦撐在經營。

他表示，縣府雖減免兩成租金，但攤商希望能夠減半，也希望水電費一併減免，協助攤商度過疫情難關。

縣議員謝國榮認為，租金其實不多，應該全額減免3個月；現場包括專案會議召集人李正文、謝國榮、張懷文、周駿宥等議員都支持減租金，表示就算全減，以一攤每月2000元計算，3個月不過240萬元，對縣府財政影響不大，但對攤商有很大幫助。

縣府觀光處副處長張志翔表示，減租2成、3個月的部分，事先都跟攤商與各區主委溝通過，水電部分，已向經濟部爭取，無稅籍部分縣府也會評估，應該沒問題。今天現場意見，將再帶回研議討論。

縣議會專案會議最後作成幾點結論，東大門夜市部分要求租金減免3個月，水電一併納入減免，之後再視疫情調整。另對於中央、地方紓困方案相當多，要求縣府在北、中、南服務中心設置紓困補助輔導窗口，並協助統整中央紓困資訊公布在縣府網站讓民眾了解，縣議會也建請中央能夠以現金取代酷碰券。

因應新冠肺炎衝擊，花蓮縣昨宣布減徵娛樂稅，將主動調降5到7月查定課徵娛樂稅業者的娛樂稅3成，業者不需申請。此外，日前已實施的紓困措施，還包括減收花蓮果菜批發市場攤位及冰庫兩成租金、調降東大門夜市攤商租金兩成、石藝大街攤商租金減半。

花蓮縣議會今天召開專案會議，東大門夜市攤商及許多民眾前往關切。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天召開專案會議，東大門夜市攤商及許多民眾前往關切。記者王燕華／攝影

疫情 夜市 新冠肺炎

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