驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

宜蘭「抹茶山」在網路爆紅，最近走聖母登山步道前往網美勝地的遊客非常多，今天有登山客發現步道休息站的水泥長版座椅竟遭人拆毀、丟下山坡，大家見狀氣得破口大罵破壞行徑囂張、太惡劣，有網友說「這長板座椅到底招誰惹誰了？」

前往抹茶山必須經過4公里的產業道路與1.6公里聖母登山步道，位於產業道路2.3公里處，多年來由山友出錢出力搭建了一處可供山友休息的遮雨棚，有水泥板長桌椅，還接引山泉水、設置簡易廁所。

因為靠近一處溪澗，被山友命名為《一水休息站》，平常每天清晨都有幾個健行社團的成員在《一水》聚會，喝茶聊天，長年來已經是攀爬聖母山莊途中相當知名的指標之一。

沈姓男子今天與妻子及友人一早上山，走到《一水休息站》時，竟然發現一整排的水泥長板座椅全部遭人拆毀，並棄置遮雨棚左下方的山坡。他大罵，這幾個水泥長座椅的重量不輕，至少要兩名以上才的壯漢搬得動，「到底是誰這麼惡劣，幹出這種缺德事？」

很多常年在《一水》休息聚會的山友，聽到水泥長座椅被惡意破壞的消息，都很火大，罵聲連連。

沈男氣到把照片po上網，「長板座椅到底招誰惹誰？」他說，自從聖母山莊被日本一位旅遊記者拍攝照片並改名為十分東洋味道的「抹茶山」後，在哈日族及網民推波助瀾之下，一夕爆紅。

他表示，特別是疫情嚴峻後，前往聖母步道終點站「抹茶山」的遊客如過江之鯽，但部分不自愛、沒公德心遊客亂停車、亂丟垃圾、餵食野生鳥獸等不當行為，造成很大困擾，聖母教堂也無法因應遊客造成髒亂，洗手間在假日暫時封閉。

記者採訪羅東林區管理處人員得知長板椅被破壞感到震驚，馬上進行了解。林管處表示，他們管理是聖母登山步道，該產業道路上《一水休息站》屬於私有土地，是熱心山友長年打造的休息據點。