連假遊客銳減 花蓮東大門夜市爭取解除人潮警示

花蓮東大門夜市被列入1968App人潮警示點，夜市攤商反映，這讓生意一落千丈。花蓮縣政府今天指出，現有管制嚴謹，五一連假人潮不到總量管制的一半，已向中央爭取解除警示。

東大門夜市清明連假湧入人潮，被中央流行疫情指揮中心列為11處國家警示景點之一。攤商反映，很多人誤以為「到過東大門夜市要隔離14天」，讓連假後生意一落千丈。

花蓮縣觀光處副處長張志翔今天表示，東大門夜市先後被列為國家警示點、1968App人潮警示點，確實都對東大門夜市人潮帶來影響，縣府也加強管制措施，4個出入口設置紅外線熱顯像儀、實施5000人總量管制，要求攤商全面戴口罩、拉開用餐區距離、加強消毒等。

張志翔指出，五一連假期間，東大門夜市在1968App都呈現人潮正常的綠燈，經統計，最多同時約2000人進入，不到管制量的一半，因此在五一連假過後，已向中央爭取解除東大門夜市的人潮警示。

此外，同樣列為人潮警示點的怡園渡假村，負責人陳義豐說，渡假村占地3萬9000多坪，連假住房人數最多才200人，卻也被中央列為警示點，實在不合理，也請縣府協助向中央反映，爭取解除。