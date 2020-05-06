聽新聞
test
0:00 / 0:00
白腹鰹鳥「妹妹頭」康復了！萬里野放振翅高飛
台北市立動物園3月初接獲林務局通報，緊急收容一隻白腹鰹鳥「妹妹頭」，檢傷後發現右翅骨折，經過一個多月照養，上週在萬里進行野放，紙箱一打開，「妹妹頭」便振翅衝向大海，回到熟悉的自然環境。
園方表示，今年3月8日民眾在基隆八斗子海豹岩沿海，發現一隻白腹鰹鳥停在原地，當時四下無人、又已經接近傍晚，緊急聯絡台北市野鳥學會帶回安置，隔天透過林務局野生動物救傷收容計畫聯絡網，轉送到台北市立動物園。
經過園方緊急檢傷，發現這隻白腹鰹鳥右翅骨折，經過一個多月的藥物治療和調養，獸醫師評估骨痂癒合，翅膀也能正常活動，經確定牠可以緩慢平穩不傾斜地從高處拍翅降落，園方也連繫台北市野鳥學會，並與基隆市動保處合作安排野放。
放飛當天，園方說，白腹鰹鳥毫不猶豫衝出運送紙箱、振翅飛向大海，擔任救傷的獸醫陳亭余感性表示：「那一幕讓人覺得，野生動物很清楚自己要什麼，也並非圈養環境可以取代牠的需求，很開心能順利治癒牠，並在對的時機野放牠」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言