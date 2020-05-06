白腹鰹鳥「妹妹頭」康復了！萬里野放振翅高飛

台北市立動物園3月初接獲林務局通報，緊急收容一隻白腹鰹鳥「妹妹頭」，檢傷後發現右翅骨折，經過一個多月照養，上週在萬里進行野放，紙箱一打開，「妹妹頭」便振翅衝向大海，回到熟悉的自然環境。

園方表示，今年3月8日民眾在基隆八斗子海豹岩沿海，發現一隻白腹鰹鳥停在原地，當時四下無人、又已經接近傍晚，緊急聯絡台北市野鳥學會帶回安置，隔天透過林務局野生動物救傷收容計畫聯絡網，轉送到台北市立動物園。

經過園方緊急檢傷，發現這隻白腹鰹鳥右翅骨折，經過一個多月的藥物治療和調養，獸醫師評估骨痂癒合，翅膀也能正常活動，經確定牠可以緩慢平穩不傾斜地從高處拍翅降落，園方也連繫台北市野鳥學會，並與基隆市動保處合作安排野放。