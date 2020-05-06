疫情影響東大門夜市 花縣議會提議租金減免3個月

花蓮東大門夜市被中央列為熱點警示區，攤商反映，人潮大幅減少，開店就虧錢，希望縣府能擴大減免租金、水電協助紓困。縣議會今天召開專案會議，建議縣府應減免租金3個月。

花蓮縣議會今天召開「因應新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，政府紓困與振興方案措施」專案會議，邀集東大門夜市攤商、縣府觀光處、農業處、教育處等局處首長列席。

東大門福町夜市主委黃家明、原住民一條街主委吳國民都表示，夜市攤位月租金新台幣2000元，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間，縣府提出減免2成，每個月少繳400元，意義不大，建議可減免租金5成，並擴大補助水電費。

縣議員謝國榮指出，疫情在過年前蔓延至今，清明連假後東大門又為人潮管制熱點，縣府應主動全額減免租金3個月，而不是等到攤商反映才處理。

縣議員周駿宥表示，東大門夜市日前發生火災，經重建後評估需增加防火隔間，每攤位需分攤1萬5000元，認為攤商向縣府承租攤位，防火隔間建置好屬於縣府，也應由縣府支付。

觀光處副處長張志翔回應，減租額度有先和主委們溝通協調，至於會議中提到的擴大減租額度、水電補助及防火隔間的部分會再回縣府開會討論。

專案會議召集人、縣議員李正文宣布4點決議，包括在北、中、南服務中心增加紓困補助輔導窗口；縣府協助統整中央紓困資訊，並公布在縣府網站；建議縣府提供東大門夜市攤商租金、水電減免3個月，負擔防火隔間費用，之後視疫情調整；建議中央發放現金取代酷碰券。