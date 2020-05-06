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影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影

基隆市中山一路通往基隆地標虎仔山的迴車塔，是電影拍攝聖地，但一夜之間全變了樣，下坡路段的全段幾乎都被亂塗鴨，面目全非，連消防栓上也被噴得滿滿的，經過民眾大罵真夭壽，一夜之間景觀全毀。警方獲報已到場蒐證，並調監視器追查，懷疑可能是昨天深夜噴的。

今天有網友把回車塔被塗鴨的照貼到臉書社群「基隆人大小事」，呼籲民眾如有發現塗鴨者是誰，或有行車記錄器，請提供警方偵辦，網友大罵塗鴨客破壞電影拍攝聖地，並有人批評「畫的有夠醜」。市警局第四分局中山派出所長黃杰超說，警方接獲里長通報後到場蒐證，已展開追查，塗鴨客行為已涉及毀損。

通往基隆Keelung地標觀景台必經的迴車塔，車輛隨車道不斷迴旋爬升，許多第一次開車進去的人都印象深刻，這處特殊地景有不少電影、電視劇都曾來取景拍照，已故藝人豬哥亮也曾來拍過，外地人對迴車塔多覺得很神秘。

「華興街上山替代道路迴車塔」是中山區居民上下虎仔山捷徑，白色水泥構造有如一般立體停車場，內部卻無停車位，車輛迴旋爬升，一出隧道就能遠眺西岸碼頭、虎仔山等，當地居民習以為常，外人卻感到很新奇。

迴車塔入口掛有限高2.2公尺號誌，供汽車、機車通行，上、下行車道分開，螺旋狀構造克服高低落差，上行繞16個彎，下行則繞12個彎，5層樓高建物，內部約300公尺長道路，車輛能快速上山，非常方便。

居民表示，中山區多丘陵地，早期居民只能徒步上下虎仔山，機車、汽車則必須從健民街、通仁街繞路上山，直到民國83年東帝士集團規畫「大船入港」百億建案，打算在虎仔山蓋住宅大樓，為解決陡峭的高低落差，讓住戶快速上下山，申請建築執照興建迴車塔。

但塔蓋好後，由麗寶集團接收產權，民國96年在塔上方興建「基隆第一景」社區，迴車塔因此成了住戶以及附近居民上下虎仔山交通要道。

電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影
電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣，塗鴨客狂噴。記者游明煌／攝影

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