連假人不多 花蓮東大門夜市爭取解除1968警示

花蓮東大門夜市在清明連假被列入警示熱點，五一連假再列入交通部1968人潮警示點，攤商反映外界誤以為「到過東大門夜市要隔離14天」，生意一落千丈；縣府觀光處副處長張志翔今天說，現有管制措施很嚴謹，連假後已向觀光局爭取解除警示。

花蓮被列入1968人潮警示的共有6個點。張志翔說，五一連假過後，已向交通部觀光局爭取，將東大門夜市及怡園渡假村解除警示。

東大門夜市在上月清明連假前兩天湧入人潮，隨即被中央疫情流行指揮中心列入11個警示熱點，並要求到過東大門夜市者要「自主健康管理14天」，之後夜市生意受到重創，大不如前。

縣議會今天召開紓困專案會議，東大門夜市攤商表示，因為被列入警示，導致外界誤解，聽到很多人在說「不能去東大門夜市」，這一陣子生意很不好，希望縣府能多宣導，消除外界疑慮。

縣府觀光處副處長張志翔說，清明連假期間中央示警確實造成外界誤解，被視為熱點後，西部、北部人就認為很危險，不願意到東大門夜市。

其實，觀光處早已加強管制措施，在4個出入口加裝紅外線熱像儀，營業時間全時管制，採最多5000人的總量管制，另共食區加大用餐距離，也加強消毒，攤商都全部配戴口罩，防疫措施很落實。

五一連假期間，1968系統的東大門夜市都顯示人潮正常的綠燈。縣府統計，連假期間東大門夜市最多同時僅2000多人，不到總量管制的一半，在連假過後已爭取剔除警示點。