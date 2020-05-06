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因應疫情 台東交通船漁港管理費將調降2元

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，台東富岡前往綠島、蘭嶼的交通船客輪，將調降交通船漁港管理費。記者尤聰光／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，台東富岡前往綠島、蘭嶼的交通船客輪，將調降交通船漁港管理費。記者尤聰光／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，台東富岡前往綠島蘭嶼遊客銳減，為協助交通船客輪業者營收減少，縣長饒慶鈴今天宣布調降富岡漁港往返離島的交通船漁港管理費，每船噸每日降到6元，且追溯1到3月的第一季，直到今年6月底，預計有7家交通船受惠。

饒慶鈴指出，受疫情衝擊，今年年初以來，到綠島、蘭嶼旅遊人數驟減，體恤各家船舶業者營業情形不佳，即使即將進入觀光旺季，訂位率依舊低迷，出航班次銳減，為補貼業者共度難關，將減徵交通船漁港管理規費。

縣府農業處長許家豪表示，針對交通船減徵漁港管理費日期，先從第一季到第二季，也就是1到6月，停泊在富岡、綠島、蘭嶼的交通船漁港管理費，從原本的8元降到6元，至於7月以後規費是否減增，將視疫情影響旅運人次狀況再議。

他指出，預計有金星3號、恆星、綠島之星、綠島之星二號、凱旋一號、凱旋二號、天王星等7艘交通船受惠，業者總計將可以減輕近70萬元的漁港規費負擔。不過，為保護消費者權益，即使將來疫情穩定、旅遊人數回溫，調回原來的管理費，船東也不得隨意調高票價。

凱旋董事長李樹奼表示，管理費降低當然對業者來說是好事，但她認為雖然降了2元，但6元對全台大多港口船隻停泊管理費4元來說，還是高了一些，希望縣府這次因疫情調降後，能苦民所苦，不要再調漲到8元。

疫情 綠島 蘭嶼

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