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北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆一名餐廳工作男子得了漢他病毒出血熱，市府：巿場、夜市高危險群要加強清潔工作。記者游明煌／攝影
基隆一名餐廳工作男子得了漢他病毒出血熱，市府：巿場、夜市高危險群要加強清潔工作。記者游明煌／攝影

衛福部疾管署昨天公布國內新增1例漢他病毒出血熱病例，為今年第4例，是一名在基隆餐廳工作的40多歲男性，是今年北部首例；基隆市衛生局發新聞稿說明指出，確診病例多數為男性感染者，年齡層則以40歲以上較多，巿場、夜市的住民及工作人員為感染漢他病毒高危險群，業者應加強環境清潔。

疾病管制署指出，北部個案4月10日起出現發燒、腹瀉、全身痠痛等症狀就醫，因症狀未改善，於4月11日收治住院並進行通報。因第一次採檢結果無法確認，4月27日再次採檢，於昨日確診。

相關接觸者無疑似症狀，衛生單位已進行個案活動地周邊環境調查、捕鼠、滅鼠及防鼠等防治作業，並給予民眾衛教宣導，提醒注意防鼠措施。

基隆市衛生局發新聞稿說明表示，依據疾管署歷年統計資料顯示，自2001年截至目前累計有28例漢他病毒出血熱確定病例。多數為男性感染者，年齡層則以40歲以上較多。

漢他病毒出血熱由感染漢他病毒引起，為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為囓齒類動物，尤其是環境中常見的老鼠，人類一旦吸入或接觸遭病毒汙染的空氣微粒、汙染物，或被帶病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱潛伏期數天至2個月，感染者可能會出現包括發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、不等程度出血現象及侵犯腎臟等症狀。

基隆市衛生局長吳澤誠提醒民眾，國內的錢鼠、溝鼠都可能帶有漢他病毒，預防漢他病毒感染最有效的方法就是要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者均應加強環境清潔工作。

民眾平時亦應留意生活環境中老鼠可能入侵的途徑，家中廚餘或動物飼料應妥為處理，並同時清除家中老鼠可能躲藏的死角，例如清理老鼠容易窩藏的倉庫、儲藏室。如遇到鼠糞、尿必須清理時，應先配戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，以策安全。

基隆一名餐廳工作男子得了漢他病毒出血熱，市府：巿場、夜市高危險群要加強清潔工作。記者游明煌／攝影
基隆一名餐廳工作男子得了漢他病毒出血熱，市府：巿場、夜市高危險群要加強清潔工作。記者游明煌／攝影

漢他病毒 衛生局 基隆

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