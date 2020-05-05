胃內塑膠袋竟寫「健康」好諷刺 桃園擱淺糙齒海豚解剖

桃園市大園區潮音海風車海岸5月1日擱淺的保育類糙齒海豚，送到基隆八斗子救傷站治療後仍不治，中華鯨豚協會解剖後今天公布動物病理與死因，糙齒海豚的體內不只有垃圾，許多器官都顯示出身體健康早已出現警訊，協會還指「塑膠袋上寫著健康，但其實一點都不健康」。

潮音海風車岸際1隻海豚擱淺，中華鯨豚協會志工將牠送到基隆八斗子漁港救傷站救治，並由基隆市政府產發處、海科館等志工協助。經檢查發現胃內有塑膠袋等垃圾物，3日注射鎮定劑準備取出時，海豚死亡，隨後解剖留下相關病理資料，供未來鯨豚研究及醫護參考。

中華鯨豚協會指出，每隻動物在救援過程中，不論死、活，牠們都是我們的老師，透過牠體表的紋路、皮膚的缺刻、臟器的變化等，牠們用著寶貴的生命在引導我們，精進著我們，扎扎實實的給我們寶貴的一課。並且感謝來自各行各業為了鯨豚保育救援而付出的每一位熱血的心。

協會公布動物病理與死因，在外表上，動物的尾部出現了許多等距離的缺刻，其中有部分缺刻在5月1日，送抵收容站時還微微滲血，經解剖檢查後，缺刻深處還有發炎的現象，由傷口外部癒合的情況推估，至少超過1個星期，由於「等距離切口的特性」，因此不排除可能是動物尾部曾纏繞到漁網，為了掙脫網子所造成的。

在臟器部分，口腔黏膜面潮紅伴隨局部潰瘍灶，心臟二尖瓣可見紅色不規則樣物質附著，肝臟表面有米黃色異常突起

脾臟剖面可見白點，肺部可見氣腫，第一胃有塑膠袋、疑似無脊椎動物以及少量的海藻，塑膠袋上寫著健康，但其實一點都不健康；第二胃有大面積潰瘍以及大量海獸胃線蟲

中華鯨豚協會說，糙齒海豚的體內不只有垃圾，許多器官都顯示出身體健康早已出現警訊！也許一切都是老天爺的安排，我們可以傷心但是不能灰心，要了解到擱淺救援以及擱淺解剖的意義，就是讓我們在這些動物身上能夠學到一些經驗，以提供更多醫學數據幫助未來的海豚，對於鯨豚保育醫學有具有很大貢獻。