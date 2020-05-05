台東版老人與海 成功漁民捕獲黑鮪被海豚啃剩半顆頭

台東縣成功鎮新港漁港今天以2200元標出半顆黑鮪魚頭，原因是魚身體全被海豚搶食光，原本能標售超過16萬元的黑鮪魚，僅存半顆魚頭，老漁民無奈，但猶如美國知名作家海明威名著《老人與海》的翻版。

日前台東成功漁港捕獲今年第1尾黑鮪魚，重達200公斤重，最後以25萬2千元的好價格出售，讓船長樂開懷，但今天在成功漁港標售出的這半顆黑鮪魚頭，卻讓漁民無語問蒼天，丟下魚頭就離開，一點都不關心標價。

標到這半顆黑鮪魚頭的店家表示，因魚體及頭部的魚肉幾乎全被海豚吃光，只剩下魚眼睛可以食用，價值性不高，最後以每公斤100元價格標得，半顆鮪魚頭只讓漁民進帳2200元，不過，店家從魚頭大小及魚肉油脂判斷，判斷這隻鮪魚重量超過200公斤，價格可達16萬元以上。

老漁民表示，捕獲這尾鮪魚，心情很興奮，但拉起時就只剩下半顆頭，鮪魚的身軀全消失，漁船後方有群海豚還緊追不捨，非常無奈，心情刻結凍。