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沙灣文化廊帶最後拼圖 基隆要塞司令部修復開工

中央社 / 基隆市5日電

基隆市定古蹟「基隆要塞司令部修復工程」今天開工，市府表示，這項工程是沙灣文化廊帶最後一塊拼圖，基隆港東岸古蹟及歷史建築修復工程已全面啟動，力拚明年農曆年前完工。

基隆市政府舉行開工典禮，市長林右昌表示，希望能在360日曆天的工期內如質如期完工，接下來當地將會委外經營，讓這個地方活化再利用，成為結合歷史文化觀光休閒的嶄新經濟產業形態，此外，市府並向交通部爭取新台幣2億餘元經費，將在園區旁興建立體停車場，預計可提供305個車位。

文化局指出，「大基隆歷史場景再現整合計畫」針對基隆港東岸地區的文化資產、歷史脈絡、城市紋理及都市環境進行整體規劃，基隆港東岸全區辦理5處古蹟及歷史建築修復工程，繼旭丘指揮所、正濱漁會大樓、要塞司令官邸及校官眷舍後，市定古蹟基隆要塞司令部修復工程今天正式開工，是沙灣文化廊帶最後一塊拼圖。

文化局指出，基隆要塞司令部是日治時期北台灣最高軍事指揮中心，最早於1896年設立基隆要塞指揮所，另於1903年正式成立「基隆要塞司令部」。古蹟本體有著寬闊的走廊加強遮陽，明顯的排水口與通風口設計、抬高的地坪基礎等設計，反映出基隆的氣候特色，工程決標金額為1億3542萬元。

基隆市文化局長陳靜萍表示，工程完工後，將串聯要塞司令官邸、校官眷舍及旭丘指揮所等，由點線面共同組成沙灣文化廊帶，透過歷史場景再現，加速推動城市發展。

基隆港 古蹟 修復

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