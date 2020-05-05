基隆沙灣文化廊帶最後拼圖 要塞司令部修復工程啟動

基隆市定古蹟基隆要塞司令部修復工程今天開工典禮，市長林右昌與地方人士等，為大基隆歷史場景沙灣文化廊帶貼上最後一塊拼圖，宣告東岸地區的古蹟及歷史建築修復工程全面啟動，力拚明年農曆年前完工。

文化局大基隆歷史場景再現整合計畫，針對基隆港東岸地區之文化資產、歷史脈絡、城市紋理及都市環境進行整體規劃，基隆港東岸有5處古蹟及歷史建築修復工程，繼旭丘指揮所、正濱漁會大樓、要塞司令官邸及校官眷舍後，基隆要塞司令部修復工程今天開工，是沙灣文化廊帶最後一塊拼圖。

林右昌以前就在要塞司令部服役，他回憶，過去叫做光復營區，他當兵時是海巡指揮部一指部的工程官，在此生活了1年半，對當地的一草一木都充滿了回憶，很幸運擔任市長任內能夠推動市定古蹟歷史建築物的修復工程。

文化局長陳靜萍表示，工程完工後，將串聯要塞司令官邸、校官眷舍及旭丘指揮所，由點線面共同組成沙灣文化廊帶，透過歷史場景再現，加速推動城市發展。除文化旅遊服務，更結合地方文創產業形塑基隆歷史人文與地景，要塞司令部文化園區整體規畫涵蓋多媒體展、餐飲以及文創空間工作坊等，在古蹟的管理維護品質下進行委託營運，讓整體文化園區活化利用。

市府並同步向交通部爭取2億多的經費，將在園區旁邊興建一座立體停車場，可提供305個車位，一方面解決當地困擾許久的停車問題，也可以滿足未來園區外來觀光客的停車需求。要塞司令部修復工程決標金額1億3542萬元，施工期為360日曆天。

文化局指出，基隆要塞司令部是日治時期北台灣最高軍事指揮中心，最早於1896年設立基隆要塞指揮所，另於1903年正式成立基隆要塞司令部，其管轄範圍涵蓋了基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區；建於1928年的古蹟本體，有著寬闊的走廊加強遮陽，明顯的排水口與通風口設計、抬高的地坪基礎等設計，反映了基隆的氣候特色，採用當時最「現代化」材料鋼筋混凝土所構築的廳舍建築，顯示當時要塞司令部的地位。