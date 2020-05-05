台東大武今午高溫35.3 學童習以為常樹下開心納涼
時序進入夏季，今天全台，尤其是台東各地都出現30度以上氣溫，尤其是大武鄉加津林下午2點氣溫更飆高到35.3度，不過，鄉下孩子早習慣，烈日下一樣在戶外跑跳，在樹下開心納涼。
台東縣南迴公路沿線太麻里、金峰、大武及達仁4鄉今天下午3點以前，氣溫都32至35度間，洽線國中小學教室都沒有冷氣，不過，賓茂及尚武等國小附幼教室有裝冷氣，怕幼兒園的小朋友熱到，今天都有開冷氣。
大武鄉尚武國小教師說，今天確實有點熱，但鄉下地方空曠，加上今天風還不小，教室雖無冷氣，但門窗都打開，還頗涼爽，每夏天大武氣溫都在30度以上大武地區的孩子，早就習以為常，下課一樣在戶外操場跑跑跳跳，只要不吹焚風，小朋友都不怕熱。
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