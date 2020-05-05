好消息！宜蘭童玩節改免費夜間活動 主打「夜經濟」

受新冠肺炎影響，宜蘭縣政府日前宣布停辦國際童玩藝術節，旅宿業者一片哀嚎，擔心重創暑假期間的觀光收益。縣府今天表示，正研擬活動替代方案，會改以水舞秀及藝文表演呈現，下午4點到晚上10點，免費入園，希望把遊客留在宜蘭住宿。

縣政府去年把童玩藝術節的活動時間延長到晚上，幾項重點表演活動搭配夜景安排在水域上演，吸睛度十足，吸引大批人潮湧入，成功打出冬山河親水公園夜間活動的知名度，提升周邊住宿業收益。

國際童玩節向來都以水域活動及國外表演團隊為主，原本在每年7月登場的活動，因為疫情影響，國外團隊無法確定能否來台，縣政府日前不得不宣布停辦，如此一來，讓原本可以在暑假帶進一筆生意的觀光旅宿業者，期待全部落空，影響周邊的觀光旅宿產值高達6、7億元。

縣政府連日來聽取民間意見後，研議提出替代活動方案，文化局表示，主要以親水公園水域上的燈光秀搭配水舞呈現，傍晚4點開放免票入園，穿插藝文表演，活動越晚越精彩，期盼帶動「夜經濟」，留住客人住宿。

局長宋隆全表示，活動所需經費約2000萬元，替代活動預算將在最近提出追加預算送議會定期大會審查，一旦獲得支持，預計7月18日展開活動持續到8月底，效果好的話，也可能延長年底。