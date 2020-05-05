就業和金融輔導 原民會台東設單一窗口

為讓服務更方便，行政院原住民委員會今天在台東設置就業服務和金融輔導辦公室，整合為單一窗口讓在地服務更貼心。

今天上午原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod邀請台東縣長饒慶鈴一起為「台東區原住民就業服務暨金融輔導聯合辦公室」揭牌。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，全國共有90名原住民就業服務員及42名金融輔導員，台東的聯合辦公室完全進駐後會設有11名就服員及5名金輔員，提供就業媒合、勞工權益宣導及協助族人經營資金融通、創業準備金與生活所需資金輔導。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，全國受到武漢肺炎疫情衝擊，原民會積極與勞動部合作推「安心即時上工計畫」；另外，疫情也對原住民產業造成經濟衝擊，除推出「挺原民‧度難關」利息全免及延長繳款紓困措施外，也推出「挺原民‧享優惠」行動支付回饋及「部落景觀優化計畫」，就服員及金輔員也主動出擊，宣導各項紓困權益措施。

夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，從4月13日截至4月底勞動部「安心即時上工計畫」統計，已核定原鄉公所職缺836個名額，就服員推介族人登記的有445名，陸續辦理面試中。

另原住民金融紓困方案從3月18日截至4月30日止，總計受理862件申請，金融輔導員親自訪視861件，核定837件，完成核定比率高達97.10%，陪伴族人度過疫情難關。