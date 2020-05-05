就業和金融輔導 原民會台東設單一窗口
為讓服務更方便，行政院原住民委員會今天在台東設置就業服務和金融輔導辦公室，整合為單一窗口讓在地服務更貼心。
今天上午原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod邀請台東縣長饒慶鈴一起為「台東區原住民就業服務暨金融輔導聯合辦公室」揭牌。
夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，全國共有90名原住民就業服務員及42名金融輔導員，台東的聯合辦公室完全進駐後會設有11名就服員及5名金輔員，提供就業媒合、勞工權益宣導及協助族人經營資金融通、創業準備金與生活所需資金輔導。
夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，全國受到武漢肺炎疫情衝擊，原民會積極與勞動部合作推「安心即時上工計畫」；另外，疫情也對原住民產業造成經濟衝擊，除推出「挺原民‧度難關」利息全免及延長繳款紓困措施外，也推出「挺原民‧享優惠」行動支付回饋及「部落景觀優化計畫」，就服員及金輔員也主動出擊，宣導各項紓困權益措施。
夷將‧拔路兒Icyang‧Parod表示，從4月13日截至4月底勞動部「安心即時上工計畫」統計，已核定原鄉公所職缺836個名額，就服員推介族人登記的有445名，陸續辦理面試中。
另原住民金融紓困方案從3月18日截至4月30日止，總計受理862件申請，金融輔導員親自訪視861件，核定837件，完成核定比率高達97.10%，陪伴族人度過疫情難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言