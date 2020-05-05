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往年長青學苑排長龍 基隆吉隆電視台今年協助推數位

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影
往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影

基隆市長青學苑每年開設至少50門豐富課程，供1800位以上民眾選課，每次報名都大排長龍，今年度為因應新冠肺炎疫情第一學期課程暫停開課，市府及社區大學特別與吉隆有線電視合作，推出「樂活健康齊抗疫數位課程」，在線上及公益頻道播出，讓老人家在家就可輕鬆跟著運動，學習不停歇。

不只各級學校規畫遠距教學，地方社區大學也推數位課程。市長林右昌說，青學苑每年開設至少50門豐富課程，供1800位以上民眾選課，每次報名都大排長龍，今年度為因應新冠肺炎疫情第一學期課程暫停開課，市府及社區大學特別與吉隆有線電視合作，推出「樂活健康齊抗疫數位課程」，透過電視就可學習。

市府教育處長林祝里今天指出，基隆社區大學特別遴選最為熱門的系列課程，自5月6日起在吉隆有線電視CH03公用頻道播出，每周一至周日上午9時30分為首播，下午1時30分重播，天天都有不同主題，由社大名師親自傳授武功秘笈。無法按時收看可在電視九宮格選單、社區大學的網頁(http://www.kcu.org.tw/)上隨時選取觀看。

吉隆有線電視總經理林希亮表示，特別商請中嘉集團總公司啟用有線電視雲端空間，在地方專區規畫基隆社區大學專欄，將影片放置雲端空間內，可方便長輩們用電視遙控器點播影片隨選隨看，隨意暫停或回放，讓長輩方便學習。

這樣的電視雲端空間要使用大量的頻寬跟伺服器，所費不貲，吉隆有線電視善盡企業責任無償提供雲端空間，在全國中嘉集團110餘萬戶，都可透過雲端遠距教學看到基隆產官學貼心服務。

周一為「生活養生操」，由羅梨娥老師帶領大家舒展全身、柔軟筋骨、疏通經絡；周二為「健康樂瑜珈」，由陳珈敏老師透過瑜珈與彼拉提斯的結合，體會能量的連結和肌群的強化；周三為「愈打愈健康」，鄭秀美老師結合了國際標準舞與經絡拳的經驗，展現力與美的舞姿。

周四「動動土風舞」搭配「卡拉OK歡樂唱」，土風舞課程為江美貞老師，卡拉OK則由陳秋屘老師傳授歌唱技巧；周五為「養生太極拳」，蕭富堂老師陪伴大家一探太極拳的奧祕；周六日社大更加碼播放精選系列。

往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影
往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影
往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影
往年長青學苑報名大排長龍，基隆地方台協助熱門課程推數位。記者游明煌／攝影

社區大學 基隆 新冠肺炎

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