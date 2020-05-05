知重障金孫無血緣 台東阿美族玉花阿嬤仍視他如己出

台東市56歲阿美族籍玉花阿嬤縱使14年前就得知金孫「小勇（化名）」無血緣，且小勇先天罹患多重障礙，但玉花阿嬤仍視小勇如己出，不離不棄，讓台東縣政府社會處負責輔導的社工超感動。

一年一年度母親節將屆，縣府社工昨天刻意買了蛋糕，安排小勇送給阿嬤提前慶祝母親節，讓玉花阿嬤好開心，即使經濟匱乏，玉花阿嬤說：「我不後悔照顧小勇，他永遠是我的金孫。」

縣府社會處社工督導黃瑞瑜今天表示，故事要回到14年前，當時玉花阿嬤兒子帶一名女子回家，家人都以為是兒子女友，兒子不久因案入獄服刑，女友住了下來，後來發現兒子女友懷孕，家人更細心照顧，但女子生下小勇後就不知去向，玉花阿嬤探監時，才知女子在外劈腿，小勇不是兒子親生的，只是不忍還是嬰兒的小勇無人照顧，因而把小勇留在身邊，如今小勇已是國二學生，與玉花阿嬤感情最好。

黃瑞瑜說，隨著小勇日漸成長，多重障礙也日益明顯，但玉花阿嬤依舊無怨無悔用心照顧，8年前，在社工協助下，經親子鑑定確認小勇與玉花阿嬤全家人無血緣關係，玉花阿嬤仍有意收養，但礙於生母不知去向，無法取得生母同意出養證明文件，讓玉花阿嬤想合法收養小勇的心願無法現實。