聽新聞
test
0:00 / 0:00
知重障金孫無血緣 台東阿美族玉花阿嬤仍視他如己出
台東市56歲阿美族籍玉花阿嬤縱使14年前就得知金孫「小勇（化名）」無血緣，且小勇先天罹患多重障礙，但玉花阿嬤仍視小勇如己出，不離不棄，讓台東縣政府社會處負責輔導的社工超感動。
一年一年度母親節將屆，縣府社工昨天刻意買了蛋糕，安排小勇送給阿嬤提前慶祝母親節，讓玉花阿嬤好開心，即使經濟匱乏，玉花阿嬤說：「我不後悔照顧小勇，他永遠是我的金孫。」
縣府社會處社工督導黃瑞瑜今天表示，故事要回到14年前，當時玉花阿嬤兒子帶一名女子回家，家人都以為是兒子女友，兒子不久因案入獄服刑，女友住了下來，後來發現兒子女友懷孕，家人更細心照顧，但女子生下小勇後就不知去向，玉花阿嬤探監時，才知女子在外劈腿，小勇不是兒子親生的，只是不忍還是嬰兒的小勇無人照顧，因而把小勇留在身邊，如今小勇已是國二學生，與玉花阿嬤感情最好。
黃瑞瑜說，隨著小勇日漸成長，多重障礙也日益明顯，但玉花阿嬤依舊無怨無悔用心照顧，8年前，在社工協助下，經親子鑑定確認小勇與玉花阿嬤全家人無血緣關係，玉花阿嬤仍有意收養，但礙於生母不知去向，無法取得生母同意出養證明文件，讓玉花阿嬤想合法收養小勇的心願無法現實。
黃瑞瑜指出，被玉花阿嬤大愛感動，8年前社工依法協助玉花阿嬤，聲請台東地院剝奪小勇生母與生父親權，將小勇監護權改判玉花阿嬤，讓玉花阿嬤能合法繼續照顧小勇，同時縣府也每月給予小勇重度障礙補助、兒少補助金共1萬1683元，讓玉花阿嬤用來張羅小勇日常生活飲食需要，減輕玉花阿嬤經濟負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言